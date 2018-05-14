Из Самары в Тольятти можно будет добраться на «Восходе»

Добраться до Автограда можно будет на судне на подводных крыльях «Восход». С пятницы, 18 мая, начнет работать водный скоростной маршрут Самара – Тольятти. Из Самары «Восходы» отправляются в 7.45 и 14.15, по пути делают остановки на поляне Фрунзе и в селах Ширяево и Зольное. Отплытие из Тольятти - в 10.20 и 16.50. Время в пути - два с половиной часа.Расписание: