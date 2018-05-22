22 мая 2018 года,
14:08
$ 62.53    73.33   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Интервью
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Из Самары в Тольятти и Винновку на «Восходе». Расписание, цены, экскурсии

 При поддержке областного правительства Самарское речное пассажирское предприятие (СРПП) приобрело и отремонтировало три судна на подводных крыльях «Восход».

Благодаря этому второй год подряд горожане имеют возможность добраться до Тольятти, воспользовавшись скоростным маршрутом. Этой весной «Восходы» начали курсировать по Волге с 18 мая.

Конечно, водный маршрут едва ли заинтересует тех, кому необходимо посетить Тольятти с деловой целью: путешествие занимает около двух с половиной часов в одну сторону, в то время как на автомобиле расстояние можно преодолеть часа за полтора. Скорее, этот вариант речной прогулки привлечет туристов, желающих полюбоваться волжскими красотами, увидеть прохождение через шлюзы и погулять по городу.

Для тех, кто предпочитает организованный отдых, разработан специальный экскурсионный маршрут. В Тольятти, сойдя с корабля, можно отправиться в автобусный тур. В ходе поездки гости получат представление о прошлом и настоящем Автограда, смогут побывать в его знаковых местах и оценить местные пейзажи. Кроме того, в программу входит экскурсия в один из наиболее посещаемых тольяттинских музеев - «Парковый комплекс имени Сахарова». На площади 38 гектаров размещено свыше 450 экземпляров различной техники: авиационной, космической, инженерной, железнодорожной, автомобильной, бронетанковой, сельскохозяйственной, ракетной. Изюминкой коллекции является самая большая дизель-электрическая подводная лодка «Б-307». Сотрудники музея шутят, что это единственная подобная машина, которая прошла пять километров по суше, имея в виду ее доставку до места экспозиции. Как именно удалось транспортировать подлодку, какова она была в работе, как моряки несли на ней службу и чем занимались в свободное время, можно будет узнать во время экскурсии.

«Восходы» отправляются из Самары ежедневно в 7.45 и 14.15, из Тольятти - в 10.20 и 16.50. Доставка в одну сторону по воде обойдется в 500 рублей. Стоимость тура, также включающего в себя экскурсию по городу, посещение паркового комплекса и обед, - 2300 рублей. Кроме того, по пути в Тольятти «Восходы» будут останавливаться в селе Ширяево, стоимость такой поездки составит 400 рублей.

Ближайший экскурсионный тур в Тольятти запланирован на 2 июня. В этот день в городе, как раз в районе речного вокзала, будет проходить гастрономический фестиваль «Рыба моя». Поэтому, как пояснила начальник экскурсионного отдела Самарского речного пассажирского предприятия Лилия Даниленко, программа тура, возможно, будет немного скорректирована, чтобы гости смогли попробовать кулинарные изыски.

По словам начальника речного вокзала ОАО «Порт Тольятти» Юлии Проценко, в планах также организовать экскурсии в духовно-культурный кремль «Богатырская слобода» (такая программа предлагалась туристам в прошлом сезоне), на Молодецкий курган и в село Усолье. Самарцы будут на «Восходах» доплывать до Тольятти, затем пересаживаться на другие теплоходы и плыть по выбранным маршрутам. Когда такие туры будут предложены, не уточняется.

Также с 18 мая теплоходы начали ходить в село Винновка. По воскресеньям жителей и гостей нашего города приглашают в экскурсионный тур «Волжский Афон» с посещением Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря. Отправление на «Восходе» от речного вокзала в 11.00, стоимость поездки - 1300 рублей.

А вот скоростные рейсы из Самары в Сызрань в этом сезоне отменены. По словам представителей СРПП, маршрут оказался весьма востребованным, однако причальная стенка в речном порту Сызрани не соответствует техническим требованиям, из-за чего от него пришлось отказаться.
Дата: 22 мая 2018 , 11:07
156
Автор текста: Светлана Келасьева
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В фанзону на площади Куйбышева нельзя будет проносить напитки и еду
22 мая 2018
48
В фанзону на площади Куйбышева нельзя будет проносить напитки и еду
В трех районах Самары появятся дополнительные участки для голосования
22 мая 2018
125
В трех районах Самары появятся дополнительные участки для голосования
Известные стрит-арт-художники изобразят яркие футбольные события на фасадах самарских домов
22 мая 2018
191
Известные стрит-арт-художники изобразят яркие футбольные события на фасадах самарских домов
Из Самары в Тольятти и Винновку на «Восходе». Расписание, цены, экскурсии
22 мая 2018
156
Из Самары в Тольятти и Винновку на «Восходе». Расписание, цены, экскурсии
Самарских отельеров и рестораторов готовят к наплыву туристов
22 мая 2018
157
Самарских отельеров и рестораторов готовят к наплыву туристов
Самарцы привезли с Российской студвесны семь призов
22 мая 2018
148
Самарцы привезли с Российской студвесны семь призов
Для выпускников в четверг на два часа «забронировали» центр Самары
22 мая 2018
156
Для выпускников в четверг на два часа «забронировали» центр Самары
У вокзала открыли отделение «Почты России» с инфоматами и почтоматами
22 мая 2018
169
У вокзала открыли отделение «Почты России» с инфоматами и почтоматами
Самарская область получит почти два миллиарда рублей на строительство детсадов и Фрунзенского моста
22 мая 2018
157
Самарская область получит почти два миллиарда рублей на строительство детсадов и Фрунзенского моста
Лента новостей
22 мая 2018 , 13:54
48
В фанзону на площади Куйбышева нельзя будет проносить напитки и еду
Их будут продавать на месте по доступным ценам.
22 мая 2018 , 12:46
125
В трех районах Самары появятся дополнительные участки для голосования
Один из них будет располагаться в Красноглинском районе, еще один - в Куйбышевском. Два...
22 мая 2018 , 11:40
191
Известные стрит-арт-художники изобразят яркие футбольные события на фасадах самарских домов
Граффити появятся в Красноглинском, Промышленном, Октябрьском, Ленинском и Самарском районах.
22 мая 2018 , 11:07
156
Из Самары в Тольятти и Винновку на «Восходе». Расписание, цены, экскурсии
При поддержке областного правительства Самарское речное пассажирское предприятие (СРПП)...
22 мая 2018 , 10:56
157
Самарских отельеров и рестораторов готовят к наплыву туристов
Для самарских игроков индустрии гостеприимства - отелей, хостелов, санаториев, ресторанов,...
22 мая 2018 , 10:53
148
Самарцы привезли с Российской студвесны семь призов
Финальный этап Российской студенческой весны проходил в Ставрополе с 15 по 20 мая. 
22 мая 2018 , 10:32
156
Для выпускников в четверг на два часа «забронировали» центр Самары
Последний звонок прозвучит для самарских школьников уже в ближайший четверг, 24 мая. Подробнее о...
22 мая 2018 , 10:19
169
У вокзала открыли отделение «Почты России» с инфоматами и почтоматами
На Комсомольской площади после реконструкции открылось отделение «Почты России».
22 мая 2018 , 10:01
157
Самарская область получит почти два миллиарда рублей на строительство детсадов и Фрунзенского моста
Такое решение было принято во время рабочего визита главы региона Дмитрия Азарова в Москву. 
21 мая 2018 , 16:34
341
В Самаре трамваи №24 перешли на летнее расписание
Часть из них теперь едет на Металлург.
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
4455
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
День Победы в Самаре. Как это будет
8 мая 2018
3462
День Победы в Самаре. Как это будет
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
16 мая 2018
3399
"Самара Арена" приняла третий тестовый матч
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ. 
Что нужно знать самарцам о втором матче на «Самара Арене»
6 мая 2018
3204
2
Что нужно знать самарцам о втором матче на «Самара Арене»
В воскресенье, 6 мая,     в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
В Самаре ограничат движение транспорта на Ново-Вокзальной
11 мая 2018
2756
В Самаре ограничат движение транспорта на Ново-Вокзальной
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
4455
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
30 апреля 2018
2194
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
Длина самарской набережной около пяти километров. 
Новая набережная. Виртуальный гид
1 мая 2018
2308
1
Новая набережная. Виртуальный гид
Вторая очередь набережной между  бассейном «ЦСКА ВВС»  и заводом...
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
30 апреля 2018
1742
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
1 мая 2018
1695
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Интервью
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.