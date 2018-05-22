Из Самары в Тольятти и Винновку на «Восходе». Расписание, цены, экскурсии

Благодаря этому второй год подряд горожане имеют возможность добраться до Тольятти, воспользовавшись скоростным маршрутом. Этой весной «Восходы» начали курсировать по Волге с 18 мая.Конечно, водный маршрут едва ли заинтересует тех, кому необходимо посетить Тольятти с деловой целью: путешествие занимает около двух с половиной часов в одну сторону, в то время как на автомобиле расстояние можно преодолеть часа за полтора. Скорее, этот вариант речной прогулки привлечет туристов, желающих полюбоваться волжскими красотами, увидеть прохождение через шлюзы и погулять по городу.Для тех, кто предпочитает организованный отдых, разработан специальный экскурсионный маршрут. В Тольятти, сойдя с корабля, можно отправиться в автобусный тур. В ходе поездки гости получат представление о прошлом и настоящем Автограда, смогут побывать в его знаковых местах и оценить местные пейзажи. Кроме того, в программу входит экскурсия в один из наиболее посещаемых тольяттинских музеев - «Парковый комплекс имени Сахарова». На площади 38 гектаров размещено свыше 450 экземпляров различной техники: авиационной, космической, инженерной, железнодорожной, автомобильной, бронетанковой, сельскохозяйственной, ракетной. Изюминкой коллекции является самая большая дизель-электрическая подводная лодка «Б-307». Сотрудники музея шутят, что это единственная подобная машина, которая прошла пять километров по суше, имея в виду ее доставку до места экспозиции. Как именно удалось транспортировать подлодку, какова она была в работе, как моряки несли на ней службу и чем занимались в свободное время, можно будет узнать во время экскурсии.«Восходы» отправляются из Самары ежедневно в 7.45 и 14.15, из Тольятти - в 10.20 и 16.50. Доставка в одну сторону по воде обойдется в 500 рублей. Стоимость тура, также включающего в себя экскурсию по городу, посещение паркового комплекса и обед, - 2300 рублей. Кроме того, по пути в Тольятти «Восходы» будут останавливаться в селе Ширяево, стоимость такой поездки составит 400 рублей.Ближайший экскурсионный тур в Тольятти запланирован на 2 июня. В этот день в городе, как раз в районе речного вокзала, будет проходить гастрономический фестиваль «Рыба моя». Поэтому, как пояснила начальник экскурсионного отдела Самарского речного пассажирского предприятия Лилия Даниленко, программа тура, возможно, будет немного скорректирована, чтобы гости смогли попробовать кулинарные изыски.По словам начальника речного вокзала ОАО «Порт Тольятти» Юлии Проценко, в планах также организовать экскурсии в духовно-культурный кремль «Богатырская слобода» (такая программа предлагалась туристам в прошлом сезоне), на Молодецкий курган и в село Усолье. Самарцы будут на «Восходах» доплывать до Тольятти, затем пересаживаться на другие теплоходы и плыть по выбранным маршрутам. Когда такие туры будут предложены, не уточняется.Также с 18 мая теплоходы начали ходить в село Винновка. По воскресеньям жителей и гостей нашего города приглашают в экскурсионный тур «Волжский Афон» с посещением Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря. Отправление на «Восходе» от речного вокзала в 11.00, стоимость поездки - 1300 рублей.А вот скоростные рейсы из Самары в Сызрань в этом сезоне отменены. По словам представителей СРПП, маршрут оказался весьма востребованным, однако причальная стенка в речном порту Сызрани не соответствует техническим требованиям, из-за чего от него пришлось отказаться.