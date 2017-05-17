Из Самары в Сызрань в будни в качестве эксперимента пустят скоростные суда

Допрейсы отправят для изучения спроса и потенциального пассажиропотока.



Как сообщает Самарское речное пассажирское предприятие, суда на скоростном маршруте Самара-Сызрань будут курсировать 24 и 26 мая. «Восход» отправится из Самары в среду, 24 мая в 17:30 и прибудет в Сызрань в 19:40. В пятницу, 26 мая судно сделает рейс из Сызрани в 6:30 и прибудет в Самару в 8:50.



Напомним, сейчас скоростные суда ходят по данному маршруту только в пятницу, субботу и воскресенье - из Самары в 9:30, из Сызрани в 15:40.