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Из Самары в Сызрань в будни в качестве эксперимента пустят скоростные суда

Допрейсы отправят для изучения спроса и потенциального пассажиропотока.

Как сообщает Самарское речное пассажирское предприятие, суда на скоростном маршруте Самара-Сызрань будут курсировать 24 и 26 мая. «Восход» отправится из Самары в среду, 24 мая в 17:30 и прибудет в Сызрань в 19:40. В пятницу, 26 мая судно сделает рейс из Сызрани в 6:30 и прибудет в Самару в 8:50.

Напомним, сейчас скоростные суда ходят по данному маршруту только в пятницу, субботу и воскресенье - из Самары в 9:30, из Сызрани в 15:40. 
Дата: 17 мая 2017 , 14:58
54
Автор текста: Ксения Кармазина
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