Из Самары в Сызрань отправится ретро-поезд

Однодневный туристический маршрут предполагает не только поездку, но и экскурсию по Сызрани с посещением местного Кремля, Вознесенского мужского монастыря и поездкой в монастырское подворье на Кашмире.В состав поезда, который будет осуществлять перевозки, включен паровоз серии «Л» (Лебедянка) 50-х годов. Стоимость поездки на историческом поезде для взрослых – 3480 рублей, для детей – 2970 рублей.