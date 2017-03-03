Из Самары в Сызрань отправится ретро-поезд
Первый паровозный тур между городами намечен на 30 апреля.
Однодневный туристический маршрут предполагает не только поездку, но и экскурсию по Сызрани с посещением местного Кремля, Вознесенского мужского монастыря и поездкой в монастырское подворье на Кашмире.
В состав поезда, который будет осуществлять перевозки, включен паровоз серии «Л» (Лебедянка) 50-х годов. Стоимость поездки на историческом поезде для взрослых – 3480 рублей, для детей – 2970 рублей.
Однодневный туристический маршрут предполагает не только поездку, но и экскурсию по Сызрани с посещением местного Кремля, Вознесенского мужского монастыря и поездкой в монастырское подворье на Кашмире.
В состав поезда, который будет осуществлять перевозки, включен паровоз серии «Л» (Лебедянка) 50-х годов. Стоимость поездки на историческом поезде для взрослых – 3480 рублей, для детей – 2970 рублей.
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