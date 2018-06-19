Из Самары в Израиль. Солнце, волны и лонгборд
Часто бывает, что молодой человек, окончив вуз, понимает, что не хочет работать по полученной специальности.
И начинаются поиски себя, своего места в жизни. Алина Исправникова по совету родителей поступила в Самарский университет имени Королева. Как же, ведущий вуз. Но проучившись два года на экономиста, решила немного изменить направление своей учебы. Уехала в Москву, чтобы продолжить образование в Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Занималась с увлечением. Но все же ее не очень привлекала перспектива стать чиновником.
И начинаются поиски себя, своего места в жизни. Алина Исправникова по совету родителей поступила в Самарский университет имени Королева. Как же, ведущий вуз. Но проучившись два года на экономиста, решила немного изменить направление своей учебы. Уехала в Москву, чтобы продолжить образование в Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Занималась с увлечением. Но все же ее не очень привлекала перспектива стать чиновником.
Активная, жизнерадостная девушка всегда любила спорт и непосредственное общение с людьми. А еще обожала путешествовать и делиться впечатлениями с друзьями. Она уже давно завела аккаунт в Инстаграме, где выкладывает кадры своих путешествий. Сейчас у нее 30 тысяч подписчиков. Их количество возросло после того, как Алина стала тренером по серфингу. И наконец почувствовала себя на своем месте. Еще бы, ведь даже 48-летнюю маму ей удалось поставить на лонгборд. Это произошло, когда девушка переехала в Израиль. Солнце и море - вот что ей необходимо в жизни, поняла бывшая самарчанка.
Разница температур
- Мои родители в разводе. Мамины родственники уже давно живут в Израиле. Мы ездили к ним в гости, нам понравилась эта страна. Когда я закончила учебу, вместе с мамой и младшим братом решили переехать в Тель-Авив, - рассказывает Алина. В Самаре у нее остались отец, сводный брат и бабушка с дедушкой по папиной линии. Бывает и ностальгия по родным местам. Так что в наш город девушка приезжает каждый год.
- Стараюсь покинуть Израиль на время самой большой жары в августе. До сих пор не могу привыкнуть к температуре выше 40 градусов. И хотя на работе постоянно нахожусь в воде, даже это не спасает, - делится она. - Но Волга мне сейчас кажется слишком холодной. И в конце лета я захожу в нее первый раз как в прорубь.
Алина рассказывает, что поначалу была шокирована многим, что увидела в Израиле: поведением жителей, обычаями, вкусами и едой.
- Здесь принято буквально набрасываться с расспросами даже на малознакомого человека. Иногда спрашивают такое, о чем россияне не говорят даже после нескольких лет знакомства, - говорит Алина. - И мне поначалу казалось, что все израильтяне немного не в себе. Потом поняла, что у них просто избыток доброжелательности и общительности. Наверное, жаркое солнце так влияет на темперамент.
Хасиды и сефарды
А вот с ортодоксальными евреями лучше не общаться, пока они сами не проявят интереса к твоей персоне. Алина вспоминает, как была впервые приглашена на традиционную свадьбу - очень торжественное и красочное событие. Обряд проходит под красивым навесом - хупой, куда молодых подводят за руки родители. Звучат народная музыка и благословение раввина.
На празднике девушка стремилась показать свое дружелюбие, обняться и поздороваться за руку с каждым. «Ортодоксы» встретили ее холодно, все-таки чужая. Ортодоксальные евреи отгородили себе в зале угол ширмами и принялись там танцевать. Хасиды - знатоки древней Каббалы, именно в сохранении вековых традиций еврейского народа видят свое основное предназначение. Говорят, некоторые замужние женщины-хасидки до сих пор, подобно древним египтянкам, бреют голову и носят парик. Но нужно отметить, что национальные традиции на Земле обетованной поддерживают многие. Даже рядовые израильтяне делят пищу на кошерную и некошерную, не работают по субботам и регулярно ездят поклониться в Иерусалим стене, оставшейся от ограды Храмовой горы, на которой стояло святилище царя Соломона.
- Она не зря называется Стеной Плача, - подчеркивает Алина. - Глядя на ее камни, осознаешь древность народа, к которому принадлежишь. Я человек не очень-то религиозный, но когда вкладывала записочку в расщелину стены, почувствовала, как слезы покатились по щекам.
У красивой белокурой самарчанки в Тель-Авиве появилось много ухажеров. Один из них пригласил ее в свой дом, чтобы познакомить с родителями. Оказалось, что его семья - выходцы из Марокко. Они из евреев-сефардов.
- Такого стола, как был накрыт в этой семье в пятницу, я никогда не видела, - вспоминает Алина. - Все было как в сказках «Тысяча и одна ночь» - жареные и тушеные рыба и мясо, живописные блюда из овощей, фрукты и сладости. Однако стоило мне положить кусочек яства в рот, как слезы так и брызнули из моих глаз! Все оказалось настолько острым, что я ничего не могла проглотить. И хозяйке дома пришлось сварить специально для меня куриную грудку.
Евреи - русские и французские
Вообще, несмотря на то, что Израиль - маленькая страна, насчитывающая всего около 10 миллионов жителей, она очень разнообразна. Во-первых, по ландшафту: здесь есть море, горы, пустыни. И по культуре. Ведь в Израиль едут евреи, которые были рассеяны по всему свету. К примеру, тех, кто приехал из Франции, Алина иначе как французами не называет. С ними девушка занималась в одной учебной группе на курсах иврита. В быту они придерживаются французских традиций, стараясь завести собственный маленький бизнес. Так что в Тель-Авиве много уютных «ресто», а в его окрестностях не меньше винодельческих хозяйств, чем в Провансе.
Выходцы из России - особая песня. Многие из них выбирают для поселения городок Бат-Ям, название которого переводится как «Русалка».
- В этом населенном пункте, расположенном недалеко от Яффы, я чувствую себя как в Самаре моего детства, - рассказывает Алина. - На скамеечках у подъездов сидят пожилые люди и разговаривают на нашем языке, из окон льются песни советских композиторов, много магазинов с русской едой.
Израильские бабушка и дедушка Алины тоже сохранили российские обычаи. Например, праздновать Новый год. Дело в том, что еврейский новый календарный год начинается в сентябре и его исчисление ведется от Сотворения мира, а не от Рождества Иисуса Христа. Евреи живут сейчас в 5778-м. Несмотря ни на что, выходцы из бывшего СССР и на Земле обетованной продолжают встречать Новый год 31 декабря со всеми его атрибутами - салатом «оливье», селедкой «под шубой», холодцом и шампанским.
Некоторые израильские друзья Алины купили билеты на мировое футбольное первенство. Многие едут в Самару. Алина, к сожалению, не может оставить работу. Сейчас самый сезон для серфинга. Но она дает подробные рекомендации своим знакомым, куда сходить в Самаре, что посмотреть. Она признается, что в последние приезды на родину ее очень обрадовало преображение старого центра. Как и в прошлые годы, Алина собирается в наш город в конце лета, она надеется увидеть, как заработали фонтаны на склоне у монумента Славы и как преобразились аллеи Струковского сада.
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