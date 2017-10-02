Из Самары в Ижевск снова можно долететь на самолете

Как сообщает пресс-служба областного правительства, авиакомпания ГУП «Аэропорт Оренбург» с августа этого года начала выполнять полеты по данным маршрутам, обслуживание которых в июне прекратила авиакомпания АО «Авиа Менеджмент Групп».В список перелетов вошел маршрут Самара - Ижевск. Кроме того, авиаперелеты также выполняются по маршрутам Ижевск - Нижний Новгород; Казань - Пенза; Пенза - Нижний Новгород; Киров - Нижний Новгород; Киров - Пермь.