Из Самары в Абхазию начал курсировать новый прямой поезд

В составе поезда 17 комфортабельных вагонов.



Как сообщает пресс-служба КбшЖД, начал курсировать новый пассажирский поезд №487Й/488С сообщением Самара-Пенза-Сухум. Он отправляется из Самары по нечетным числам в 16:42 (здесь и далее время московское) и прибывает в Сухум в 20:35. Время в пути 51 час 53 минуты. Отправление из Сухума в 23:04, прибытие в Самару в 02:20. Время в пути 51 час 16 минут.



В составе поезда 17 комфортабельных вагонов, в том числе вагон-ресторан. Пассажиры могут выбрать вагоны, оборудованные кондиционером и биотуалетом.



Продажа билетов открывается за 60 суток до отправления.