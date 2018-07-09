Из Самары в Абхазию начал ходить прямой поезд
Он отправляется из областной столицы 11, 14, 16, 18, 19, 21, 24, 26, 28, 29 и 31 июля.
Начал курсировать пассажирский поезд №487Й/488С из Самары в Сухум, сообщает пресс-служба КбшЖД. Поезд отправляется из областной столицы 11, 14, 16, 18, 19, 21, 24, 26, 28, 29 и 31 июля в 17:02 по московскому времени и прибывает в Сухум в 19.22. Из Сухума поезд отправляется 13, 15, 16, 18, 21, 23, 25, 26, 28 и 31 июля в 23:11 по «москве» и прибывает в Самару в 02:20. Основные остановки в пути - Сызрань, Пенза, Ростов, Туапсе, Сочи, Адлер.
С учетом пожеланий пассажиров в составы включены вагоны СВ, купейные, плацкартные и вагон-ресторан. В поезде есть кондиционеры и био-туалеты.
Начал курсировать пассажирский поезд №487Й/488С из Самары в Сухум, сообщает пресс-служба КбшЖД. Поезд отправляется из областной столицы 11, 14, 16, 18, 19, 21, 24, 26, 28, 29 и 31 июля в 17:02 по московскому времени и прибывает в Сухум в 19.22. Из Сухума поезд отправляется 13, 15, 16, 18, 21, 23, 25, 26, 28 и 31 июля в 23:11 по «москве» и прибывает в Самару в 02:20. Основные остановки в пути - Сызрань, Пенза, Ростов, Туапсе, Сочи, Адлер.
С учетом пожеланий пассажиров в составы включены вагоны СВ, купейные, плацкартные и вагон-ресторан. В поезде есть кондиционеры и био-туалеты.
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