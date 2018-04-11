Из Самары собираются направить обращение главе МЧС России о создании единой базы для розыска катеров и их двигателей

Реестр маломерных судов является частью Автоматизированной информационной системы ГИМС МЧС России. Однако при похищении маломерного суда либо его двигателя информация о происшествии в базу не вносится.Кроме того, система ведется в каждом субъекте страны по отдельности, что способствует беспроблемной постановке на учет в другом регионе маломерного судна с двигателем, похищенном, к примеру, в Самарской области. Отсутствие удаленного доступа полицейских к системе снижает оперативность в поисках похищенного водного транспорта или установления личности владельца.В связи с этим депутаты Самарской губернской думы предложили рассмотреть возможность установления порядка внесения информации по похищенному имуществу в реестр маломерных судов, определить возможности централизованного ведения данной системы и заключить необходимые межведомственных соглашения для более быстрого реагирования.Соответствующее обращение рекомендовано направить на имя главы МЧС Владимира Пучкова.