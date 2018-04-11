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Из Самары собираются направить обращение главе МЧС России о создании единой базы для розыска катеров и их двигателей

Это необходимо для оперативного реагирования на угон водного транспорта.

Реестр маломерных судов является частью Автоматизированной информационной системы ГИМС МЧС России. Однако при похищении маломерного суда либо его двигателя информация о происшествии в базу не вносится.

Кроме того, система ведется в каждом субъекте страны по отдельности, что способствует беспроблемной постановке на учет в другом регионе маломерного судна с двигателем, похищенном, к примеру, в Самарской области. Отсутствие удаленного доступа полицейских к системе снижает оперативность в поисках похищенного водного транспорта или установления личности владельца.

В связи с этим депутаты Самарской губернской думы предложили рассмотреть возможность установления порядка внесения информации по похищенному имуществу в реестр маломерных судов, определить возможности централизованного ведения данной системы и заключить необходимые межведомственных соглашения для более быстрого реагирования.

Соответствующее обращение рекомендовано направить на имя главы МЧС Владимира Пучкова.
Дата: 11 апреля 2018 , 11:54
73
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков из архива "Самарской газеты"
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