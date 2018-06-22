Из Самары с подарком. Чем порадовать гостей нашего города

Кажется, никогда в Самаре еще не было столько туристов, особенно иностранных. Все это болельщики Чемпионата мира по футболу. На улицах города царит атмосфера праздника и веселья. Многочисленные иностранцы братаются с самарцами, поют песни, меняются шарфами и даже одеждой. Конечно же, гости нашего города захотят привезти на память сувениры, которые будут напоминать им о поездке. Если вдруг вы крепко сдружились с кем-то из иностранцев, предлагаем подборку подарков на память о Самаре.



Ты просто космос!







Также на память можно купить коллекционные издания, путеводители, альбомы

о Самарском крае или даже футболки с видами города.

Самара считается космической столицей страны. Советские и российские космонавты летают в космос на ракетах-носителях, произведенных в нашем городе. Также в городе есть музей «Самара Космическая». Фасад здания украшает подлинная ракета «Союз» - единственная в Европе вертикально установленная ракета. Поэтому в городе продается множество «космических» безделушек – значки, брелки, игрушки, еда космонавтов.Особо ценным подарком может стать модель ракеты или самолета. Их также можно прикупить в Самаре.Нет, «Жигули» - это не марка автомобилей. В Самаре располагается старейший пивзавод, выпускающий знаменитое «Жигулевское» пиво. Иностранные болельщики окупировали легендарное «Дно» с самого старта ЧМ-2018. На смену сербам и костариканцам пришли австралийцы и датчане. Можно смело утверждать, что сюда фанатская тропа не зарастет. Туристы могут не только посетить знаменитый бар, но и купить на память кружки, открывалки, брелки.Многие туристы удивляются и не верят, что на некоторых улицах Самары в воздухе пахнет шоколадом. Однако местным этот запах хорошо знаком – он идет от шоколадной фабрики «Россия». Здесь производят больше 170 наименований шоколадной и прочей кондитерской продукции под известными любителям сладкого брендами. Особенно у гостей нашего города пользуется популярностью сливочная «Помадка».Самара находится на Волге – реке, где водится множество рыбы. На прилавках местных магазинов и рынков можно найти рыбу на любой вкус и цвет. Наибольшим спросом среди туристов пользуется соленая, копченая и вяленая рыба. Популярен и другой речной деликатес – самарские раки.Впечатления о посещении Самары можно забрать с собой вместе с картиной. Пройдя по местному Арбату – улице Ленинградской, можно увидеть множество продавцов картин самарских художников. Волжские пейзажи, городские достопримечательности – выбор большой.