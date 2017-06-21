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Из Самары пустят дополнительные электрички на Грушинский фестиваль. ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ

Ежегодный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в Самарской области на Мастрюковских озерах с 29 июня по 2 июля.

Как сообщает Пригородная пассажирская компания, в фестивальные дни к Грушинской поляне пустят дополнительные электрички. Время московское.

С подробным расписанием можно ознакомиться здесь:

от станции Самара до о.п. 135 км (платформа имени В.Грушина)
29 июня 2017 года
№ поезда
маршрут следования
время отправления от ст.Самара
время прибытия на о.п.135 км
остановки
6306/6305- 6325
Самара - Задельная
7.44
9.42
 до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км
6310/6309
Самара - Задельная
11.21
13.03
 до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км
6318/6317
Самара - Жигулевское Море
17.32
19.13
со всеми остановками
6014/6013
Самара - Жигулевское Море (скорый)
18.50
20.04
Стахановская, Пятилетка, Стредневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, о.п.135 км
30 июня 2017 года
№ поезда
маршрут следования
время отправления от ст.Самара
время прибытия на о.п.135 км
остановки
6332/6331
Самара - Задельная
6.04
8.03
 до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км
6306/6305- 6325
Самара - Задельная
7.44
9.42
 до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км
6340/6339
Самара - Задельная  (скорый)
9.39
11.04
Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, о.п.151 км, о.п.135 км
6310/6309
Самара - Задельная
11.21
13.03
 до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км
6344/6343
Самара - Задельная (скорый)
14.41
16.04
Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, о.п.151 км, о.п.135 км
6314/6313
Самара - Задельная
16.07
17.53
 до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км
6318/6317
Самара - Жигулевское Море
17.32
19.13
со всеми остановками
6014/6013
Самара - Жигулевское Море   (скорый)
18.50
20.04
Стахановская, Пятилетка, Стредневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, о.п.135 км
 
 
 
 
 
01 июля 2017 года
 
 
 
 
 
№ поезда
маршрут следования
время отправления                          от  ст.Самара
время прибытия на о.п.135 км
остановки
6332/6331
Самара - Задельная
6.04
8.03
 до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км
6306/6305- 6325
Самара - Жигулевское Море
7.44
9.42
со всеми остановками
6340/6339
Самара - Задельная  (скорый)
9.39
11.04
Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, о.п.151 км, о.п.135 км
6310/6309
Самара - Задельная
11.21
13.03
 до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км
6344/6343
Самара – Задельная (скорый)
14.41
16.04
Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, о.п.151 км, о.п.135 км
6314/6313
Самара - Задельная
16.07
17.53
 до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км
6318/6317
Самара - Жигулевское Море
17.32
19.13
со всеми остановками
6014/6013
Самара - Жигулевское Море (скорый)
18.50
20.04
Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, о.п.151 км, о.п.135 км
время московское
 
от  станции Жигулевское Море до о.п. 135 км (платформа имени В.Грушина)
29 июня 2017 года
 
№ поезда
маршрут следования
время отправления от ст.Жигулевское Море
время прибытия на о.п.135 км
остановки
6320/6319
Жигулевское Море - Самара
4.56
5.29
со всеми остановками
6012/6011
Жигулевское Море - Самара (скорый)
7.13
7.37
Задельная, о.п.135 км, Старосемейкино, Водинская, Ягодная, Средневолжская, Пятилетка, Стахановская
6312-6316/6315
Жигулевское Море-Стахановская
16.22
16.56
со всеми остановками
30 июня 2017 года
№ поезда
маршрут следования
время отправления от ст.Жигулевское Море
время прибытия на о.п.135 км
остановки
6320/6319
Жигулевское Море - Самара
4.56
5.29
со всеми остановками
6012/6011
Жигулевское Море - Самара (скорый)
7.13
7.37
Задельная, о.п.135 км, Старосемейкино, Водинская, Ягодная, Средневолжская, Пятилетка, Стахановская
6338
Жигулевское Море-Мастрюково
10.26
10.50
Задельная, о.п.135 км
6312-6316/6315
Жигулевское Море-Стахановская
16.22
16.56
со всеми остановками
6342
Жигулевское Море-Мастрюково
17.44
18.07
Задельная, о.п.135 км
01 июля 2017 года
№ поезда
маршрут следования
время отправления от ст.Жигулевское Море
время прибытия на о.п.135 км
остановки
6320/6319
Жигулевское Море - Самара
4.56
5.29
со всеми остановками
6012/6011
Жигулевское Море - Самара (скорый)
7.13
7.37
Задельная, о.п.135 км, Старосемейкино, Водинская, Ягодная, Средневолжская, Пятилетка, Стахановская
6338
Жигулевское Море-Мастрюково
10.26
10.50
Задельная, о.п.135 км
6326-6308/6307
Жигулевское Море - Самара
13.19
13.51
со всеми остановками
6312-6316/6315
Отвага-Стахановская
16.22
16.56
со всеми остановками
6342
Жигулевское Море-Мастрюково
17.44
18.07
Задельная, о.п.135 км
время московское
 
 От о.п.135 км (платформа имени В.Грушина) до станции Самара
2 июля 2017 года
 
№ поезда
маршрут следования
время отправления 
от о.п.135 км
время прибытия на конечный пункт
остановки
6324/6323
Задельная - Самара
4.46
5.23
со всеми остановками
6320/6319
Жигулевское Море - Самара
5.29
7.22
со всеми остановками
6012/6011
Жигулевское Море - Самара
7.39
8.55
Старосемейкино, Водинская, 
Ягодная, 
Средневолжская, 
Пятилетка,  
Стахановская
6346/6345
Задельная - Самара
9.01
10:35
о.п.151 км, Старосемейкино, 
Водинская, Ягодная, 
Средневолжская, Пятилетка, 
Безымянка, 
Стахановская, 
Толевая, Речная, 
Школьная
6334/6333
Задельная - Самара
10.54
12.39
от станции Курумоч 
со всеми остановками
6348/6347
Задельная - Самара
15.25
14.04
о.п.151 км, Старосемейкино, 
Водинская, Ягодная, 
Средневолжская, Пятилетка, 
Безымянка, 
Стахановская, 
Киркомбинат, 
Толевая, 
Речная, Школьная
6326-6308/6307
Жигулевское Море - Самара
13.54
15.56
со всеми остановками
6350/6349
Задельная - Самара
16.32
17.05
о.п.151 км, Старосемейкино, 
Водинская, Ягодная, 
Средневолжская, 
Пятилетка,
 Безымянка, Стахановская,
Киркомбинат, 
Толевая, Речная,
Школьная
6312-6316/6315
Отвага-Стахановская
16.59
18.43
со всеми остановками
6336/6335
Задельная - Самара
18.37
20.19
от станции Курумоч 
со всеми остановками
3 июля 2017 года
 
№ поезда
маршрут следования
время отправления                          от о.п.135 км
время прибытия на конечный пункт
остановки
6324/6323
Задельная - Самара
5.24
6.23
со всеми остановками
6320/6319
Жигулевское Море - Самара
5.29
7.22
со всеми остановками
6012/6011
Жигулевское Море - Самара
7.39
8.55
Старосемейкино, Водинская,
 Ягодная, Средневолжская, Пятилетка, 
Стахановская
6326-6308/6307
Задельная - Самара
13.54
16.56
со всеми остановками
6312-6316/6315
Жигулевское Море-Стахановская
16.57
18.43
со всеми остановками
время московское
 
о.п.135 км (платформа имени В.Грушина) до станции Жигулевское Море
2 июля 2017 года
№ поезда
маршрут следования
время отправления от о.п.135 км
время прибытия на конечный пункт
остановки
6302/6301
Самара - Отвага
6.11
7.15
со всеми остановками
6351
Мастрюково - Жигулевское Море
8.09
8.32
Задельная
6306/6305-6325
Самара - Жигулевское Море
9.45
10.20
со всеми остановками
6353
Мастрюкво - Жигулевское Море
11.07
11.30
Задельная
6355
Мастрюкво - Жигулевское Море
14.41
15.04
Задельная
6318/6317
Самара - Жигулевское Море
19.17
19.49
со всеми остановками
6014/6013
Самара  - Жигулевское Море
20.05
20.28
Задельная
3 июля 2017 года
№ поезда
маршрут следования
время отправления от о.п.135 км
время прибытия на ст.Жигулевское Море
остановки
6302/6301
Самара - Жигулевское Море
6.09
6.41
со всеми остановками
6306/6305-6325
Самара - Жигулевское Море
9.45
10.20
со всеми остановками
6318/6317
Самара - Жигулевское Море
19.13
19.49
со всеми остановками
6014/6013
Самара - Жигулевское Море
20.05
20.27
Задельная
                
Дата: 21 июня 2017 , 10:35
217
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: архив "СГ"
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