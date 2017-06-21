Из Самары пустят дополнительные электрички на Грушинский фестиваль. ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ

от станции Самара до о.п. 135 км (платформа имени В.Грушина)

от станции Самара до о.п. 135 км (платформа имени В.Грушина)

29 июня 2017 года

29 июня 2017 года

время прибытия на о.п.135 км

время прибытия на о.п.135 км

время отправления от ст.Самара

время отправления от ст.Самара

до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км

до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км

до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км

до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км

со всеми остановками

со всеми остановками

30 июня 2017 года

30 июня 2017 года

время прибытия на о.п.135 км

время прибытия на о.п.135 км

время отправления от ст.Самара

время отправления от ст.Самара

до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км

до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км

до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км

до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км

до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км

до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км

до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км

до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км

со всеми остановками

со всеми остановками

01 июля 2017 года

01 июля 2017 года

время прибытия на о.п.135 км

время прибытия на о.п.135 км

время отправления от ст.Самара

время отправления от ст.Самара

до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км

до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км

со всеми остановками

со всеми остановками

до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км

до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км

6314/6313

Самара - Задельная

16.07

17.53