Из Самары пустят дополнительные электрички на Грушинский фестиваль. ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ
Ежегодный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в Самарской области на Мастрюковских озерах с 29 июня по 2 июля.
Как сообщает Пригородная пассажирская компания, в фестивальные дни к Грушинской поляне пустят дополнительные электрички. Время московское.
С подробным расписанием можно ознакомиться здесь:
Как сообщает Пригородная пассажирская компания, в фестивальные дни к Грушинской поляне пустят дополнительные электрички. Время московское.
С подробным расписанием можно ознакомиться здесь:
|
от станции Самара до о.п. 135 км (платформа имени В.Грушина)
|
29 июня 2017 года
|
№ поезда
|
маршрут следования
|
время отправления от ст.Самара
|
время прибытия на о.п.135 км
|
остановки
|
6306/6305- 6325
|
Самара - Задельная
|
7.44
|
9.42
|
до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км
|
6310/6309
|
Самара - Задельная
|
11.21
|
13.03
|
до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км
|
6318/6317
|
Самара - Жигулевское Море
|
17.32
|
19.13
|
со всеми остановками
|
6014/6013
|
Самара - Жигулевское Море (скорый)
|
18.50
|
20.04
|
Стахановская, Пятилетка, Стредневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, о.п.135 км
|
30 июня 2017 года
|
№ поезда
|
маршрут следования
|
время отправления от ст.Самара
|
время прибытия на о.п.135 км
|
остановки
|
6332/6331
|
Самара - Задельная
|
6.04
|
8.03
|
до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км
|
6306/6305- 6325
|
Самара - Задельная
|
7.44
|
9.42
|
до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км
|
6340/6339
|
Самара - Задельная (скорый)
|
9.39
|
11.04
|
Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, о.п.151 км, о.п.135 км
|
6310/6309
|
Самара - Задельная
|
11.21
|
13.03
|
до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км
|
6344/6343
|
Самара - Задельная (скорый)
|
14.41
|
16.04
|
Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, о.п.151 км, о.п.135 км
|
6314/6313
|
Самара - Задельная
|
16.07
|
17.53
|
до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км
|
6318/6317
|
Самара - Жигулевское Море
|
17.32
|
19.13
|
со всеми остановками
|
6014/6013
|
Самара - Жигулевское Море (скорый)
|
18.50
|
20.04
|
Стахановская, Пятилетка, Стредневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, о.п.135 км
|
|
|
|
|
|
01 июля 2017 года
|
|
|
|
|
|
№ поезда
|
маршрут следования
|
время отправления от ст.Самара
|
время прибытия на о.п.135 км
|
остановки
|
6332/6331
|
Самара - Задельная
|
6.04
|
8.03
|
до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км
|
6306/6305- 6325
|
Самара - Жигулевское Море
|
7.44
|
9.42
|
со всеми остановками
|
6340/6339
|
Самара - Задельная (скорый)
|
9.39
|
11.04
|
Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, о.п.151 км, о.п.135 км
|
6310/6309
|
Самара - Задельная
|
11.21
|
13.03
|
до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км
|
6344/6343
|
Самара – Задельная (скорый)
|
14.41
|
16.04
|
Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, о.п.151 км, о.п.135 км
|
6314/6313
|
Самара - Задельная
|
16.07
|
17.53
|
до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км
|
6318/6317
|
Самара - Жигулевское Море
|
17.32
|
19.13
|
со всеми остановками
|
6014/6013
|
Самара - Жигулевское Море (скорый)
|
18.50
|
20.04
|
Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, о.п.151 км, о.п.135 км
|
время московское
|
от станции Жигулевское Море до о.п. 135 км (платформа имени В.Грушина)
|
29 июня 2017 года
|
|
№ поезда
|
маршрут следования
|
время отправления от ст.Жигулевское Море
|
время прибытия на о.п.135 км
|
остановки
|
6320/6319
|
Жигулевское Море - Самара
|
4.56
|
5.29
|
со всеми остановками
|
6012/6011
|
Жигулевское Море - Самара (скорый)
|
7.13
|
7.37
|
Задельная, о.п.135 км, Старосемейкино, Водинская, Ягодная, Средневолжская, Пятилетка, Стахановская
|
6312-6316/6315
|
Жигулевское Море-Стахановская
|
16.22
|
16.56
|
со всеми остановками
|
30 июня 2017 года
|
№ поезда
|
маршрут следования
|
время отправления от ст.Жигулевское Море
|
время прибытия на о.п.135 км
|
остановки
|
6320/6319
|
Жигулевское Море - Самара
|
4.56
|
5.29
|
со всеми остановками
|
6012/6011
|
Жигулевское Море - Самара (скорый)
|
7.13
|
7.37
|
Задельная, о.п.135 км, Старосемейкино, Водинская, Ягодная, Средневолжская, Пятилетка, Стахановская
|
6338
|
Жигулевское Море-Мастрюково
|
10.26
|
10.50
|
Задельная, о.п.135 км
|
6312-6316/6315
|
Жигулевское Море-Стахановская
|
16.22
|
16.56
|
со всеми остановками
|
6342
|
Жигулевское Море-Мастрюково
|
17.44
|
18.07
|
Задельная, о.п.135 км
|
01 июля 2017 года
|
№ поезда
|
маршрут следования
|
время отправления от ст.Жигулевское Море
|
время прибытия на о.п.135 км
|
остановки
|
6320/6319
|
Жигулевское Море - Самара
|
4.56
|
5.29
|
со всеми остановками
|
6012/6011
|
Жигулевское Море - Самара (скорый)
|
7.13
|
7.37
|
Задельная, о.п.135 км, Старосемейкино, Водинская, Ягодная, Средневолжская, Пятилетка, Стахановская
|
6338
|
Жигулевское Море-Мастрюково
|
10.26
|
10.50
|
Задельная, о.п.135 км
|
6326-6308/6307
|
Жигулевское Море - Самара
|
13.19
|
13.51
|
со всеми остановками
|
6312-6316/6315
|
Отвага-Стахановская
|
16.22
|
16.56
|
со всеми остановками
|
6342
|
Жигулевское Море-Мастрюково
|
17.44
|
18.07
|
Задельная, о.п.135 км
|
время московское
|
От о.п.135 км (платформа имени В.Грушина) до станции Самара
|
2 июля 2017 года
|
|
№ поезда
|
маршрут следования
|
время отправления
от о.п.135 км
|
время прибытия на конечный пункт
|
остановки
|
6324/6323
|
Задельная - Самара
|
4.46
|
5.23
|
со всеми остановками
|
6320/6319
|
Жигулевское Море - Самара
|
5.29
|
7.22
|
со всеми остановками
|
6012/6011
|
Жигулевское Море - Самара
|
7.39
|
8.55
|
Старосемейкино, Водинская,
Ягодная,
Средневолжская,
Пятилетка,
Стахановская
|
6346/6345
|
Задельная - Самара
|
9.01
|
10:35
|
о.п.151 км, Старосемейкино,
Водинская, Ягодная,
Средневолжская, Пятилетка,
Безымянка,
Стахановская,
Толевая, Речная,
Школьная
|
6334/6333
|
Задельная - Самара
|
10.54
|
12.39
|
от станции Курумоч
со всеми остановками
|
6348/6347
|
Задельная - Самара
|
15.25
|
14.04
|
о.п.151 км, Старосемейкино,
Водинская, Ягодная,
Средневолжская, Пятилетка,
Безымянка,
Стахановская,
Киркомбинат,
Толевая,
Речная, Школьная
|
6326-6308/6307
|
Жигулевское Море - Самара
|
13.54
|
15.56
|
со всеми остановками
|
6350/6349
|
Задельная - Самара
|
16.32
|
17.05
|
о.п.151 км, Старосемейкино,
Водинская, Ягодная,
Средневолжская,
Пятилетка,
Безымянка, Стахановская,
Киркомбинат,
Толевая, Речная,
Школьная
|
6312-6316/6315
|
Отвага-Стахановская
|
16.59
|
18.43
|
со всеми остановками
|
6336/6335
|
Задельная - Самара
|
18.37
|
20.19
|
от станции Курумоч
со всеми остановками
|
3 июля 2017 года
|
|
№ поезда
|
маршрут следования
|
время отправления от о.п.135 км
|
время прибытия на конечный пункт
|
остановки
|
6324/6323
|
Задельная - Самара
|
5.24
|
6.23
|
со всеми остановками
|
6320/6319
|
Жигулевское Море - Самара
|
5.29
|
7.22
|
со всеми остановками
|
6012/6011
|
Жигулевское Море - Самара
|
7.39
|
8.55
|
Старосемейкино, Водинская,
Ягодная, Средневолжская, Пятилетка,
Стахановская
|
6326-6308/6307
|
Задельная - Самара
|
13.54
|
16.56
|
со всеми остановками
|
6312-6316/6315
|
Жигулевское Море-Стахановская
|
16.57
|
18.43
|
со всеми остановками
|
время московское
|
о.п.135 км (платформа имени В.Грушина) до станции Жигулевское Море
|
2 июля 2017 года
|
№ поезда
|
маршрут следования
|
время отправления от о.п.135 км
|
время прибытия на конечный пункт
|
остановки
|
6302/6301
|
Самара - Отвага
|
6.11
|
7.15
|
со всеми остановками
|
6351
|
Мастрюково - Жигулевское Море
|
8.09
|
8.32
|
Задельная
|
6306/6305-6325
|
Самара - Жигулевское Море
|
9.45
|
10.20
|
со всеми остановками
|
6353
|
Мастрюкво - Жигулевское Море
|
11.07
|
11.30
|
Задельная
|
6355
|
Мастрюкво - Жигулевское Море
|
14.41
|
15.04
|
Задельная
|
6318/6317
|
Самара - Жигулевское Море
|
19.17
|
19.49
|
со всеми остановками
|
6014/6013
|
Самара - Жигулевское Море
|
20.05
|
20.28
|
Задельная
|
3 июля 2017 года
|
№ поезда
|
маршрут следования
|
время отправления от о.п.135 км
|
время прибытия на ст.Жигулевское Море
|
остановки
|
6302/6301
|
Самара - Жигулевское Море
|
6.09
|
6.41
|
со всеми остановками
|
6306/6305-6325
|
Самара - Жигулевское Море
|
9.45
|
10.20
|
со всеми остановками
|
6318/6317
|
Самара - Жигулевское Море
|
19.13
|
19.49
|
со всеми остановками
|
6014/6013
|
Самара - Жигулевское Море
|
20.05
|
20.27
|
Задельная
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