Из Самары можно будет улететь в Испанию и Черногорию

Как сообщает пресс-служба аэропорта, лидирующие позиции в чартерном расписании по разнообразию направлений с прямым вылетом из Самары занимают Тунис и Греция. Тунис сохранил в расписании три маршрута - в Энфиду, Монастир и Джербу. В этом году таким же количеством чартерных направлений представлена Греция: из самарского аэропорта можно улететь в Ираклион, Родос и Салоники.В свою очередь, Турция в чартерном расписании представлена двумя направлениями – Даламан и Анталья. Кроме того, в чартерную программу включены Бургас (Болгария), Тиват (Черногория), Барселона (Испания) и Ларнака (Кипр).Ознакомиться с более подробным расписанием можно на официальном сайте аэропорта в разделе «Расписание рейсов» http://samara.aero/ru/raspisanie_reysov.