Из Самары летом можно будет улететь в Сочи, Симферополь и Анапу

Самым популярным направлением станет «Самара-Сочи». Как сообщает пресс-служба «Курумоча», здесь полеты будут осуществлять сразу 6 авиаперевозчиков. Они будут совершать до 10 рейсов в неделю во все дни, кроме вторника.В Симферополь прямым рейсом из Самары можно будет улететь практически в каждый день недели, за исключением субботы, силами трех авиакомпаний до 6 рейсов в неделю. В Анапу и Геленджик можно будет улететь 3 и 2 раза в неделю соответственно посредством трех авиаперевозчиков.Всего из Самары в летний сезон будет осуществляться до 20 вылетов в неделю на курорты российского Юга. Более подробное расписание - на официальном сайте аэропорта в разделе «Расписание рейсов».