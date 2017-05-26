Из Самары летом можно будет улететь в Сочи, Симферополь и Анапу
Аэропорт «Курумоч» будет осуществлять до 20 рейсов на южные курорты этим летом.
Самым популярным направлением станет «Самара-Сочи». Как сообщает пресс-служба «Курумоча», здесь полеты будут осуществлять сразу 6 авиаперевозчиков. Они будут совершать до 10 рейсов в неделю во все дни, кроме вторника.
В Симферополь прямым рейсом из Самары можно будет улететь практически в каждый день недели, за исключением субботы, силами трех авиакомпаний до 6 рейсов в неделю. В Анапу и Геленджик можно будет улететь 3 и 2 раза в неделю соответственно посредством трех авиаперевозчиков.
Всего из Самары в летний сезон будет осуществляться до 20 вылетов в неделю на курорты российского Юга. Более подробное расписание - на официальном сайте аэропорта в разделе «Расписание рейсов».
Самым популярным направлением станет «Самара-Сочи». Как сообщает пресс-служба «Курумоча», здесь полеты будут осуществлять сразу 6 авиаперевозчиков. Они будут совершать до 10 рейсов в неделю во все дни, кроме вторника.
В Симферополь прямым рейсом из Самары можно будет улететь практически в каждый день недели, за исключением субботы, силами трех авиакомпаний до 6 рейсов в неделю. В Анапу и Геленджик можно будет улететь 3 и 2 раза в неделю соответственно посредством трех авиаперевозчиков.
Всего из Самары в летний сезон будет осуществляться до 20 вылетов в неделю на курорты российского Юга. Более подробное расписание - на официальном сайте аэропорта в разделе «Расписание рейсов».
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