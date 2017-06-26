Из Самары депортировали иностранца, который интересовался деятельностью запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"

По имеющимся данным, он интересовался в Интернете деятельностью запрещенной в России группировки «ИГИЛ», просматривал ролики и, возможно, хотел выехать в Сирию, чтобы примкнуть к террористам.29 мая за совершенные молодым человеком административные правонарушения Управление по вопросам миграции запретило ему въезд в Россию на 5 лет. Но так как гражданин не выехал из страны в установленные сроки, 5 июня суд постановил поместить его в Центр временного содержания иностранных граждан и депортировать за пределы РФ. 22 июня его депортировали.