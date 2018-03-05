Из Рождествено эвакуировали девочку, на которую напала собака

Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта.



В этот день спасатели доставили 10-летнего ребенка из села Рождествено на левый берег Волги. На девочку напала собака. Для эвакуации пострадавшей отправили судно на воздушной подушке. Девочку привезли на территорию спасательной станции и передали врачам скорой помощи.