Из Москвы в Самару на матч Швеция - Англия поедет дополнительный поезд с болельщиками

Назначен дополнительный пассажирский поезд №210/177 Москва – Самара, сообщает пресс-служба КбшЖД. Он прибудет в Самару в день матча сборных Швеции и Англии - в субботу, 7 июля.Поезд отправляется из Москвы 6 июля в 17:48 и прибывает в Самару 7 июля в 10:07 по московскому времени. Из Самары поезд отправляется 8 июля в 4:25 и прибывает в Москву в 22:35 также по московскому времени. Основные остановки в пути: Рузаевка, Рязань. По желанию пассажиров в состав включили купейные вагоны.Напомним, что в Самару планируют приехать около 5,5 тысяч болельщиков Швеции и 3,5 тысячи англичан.