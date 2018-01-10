Из Кошелев-парка вновь можно доехать на общественном транспорте до Смышляевки

Со вторника, 9 января, по рабочим дням в полном объеме возобновлены мультимодальные перевозки по маршруту «микрорайон Кошелев-парк - станция Смышляевка - микрорайон Кошелев-парк».Напомним, мультимодальные перевозки ( автобус+электропоезд) были отменены с 30 декабря 2017-го по 8 января 2018 года в связи с новогодними праздниками.