Иван Ургант - о лыжнике, который проехал 30 км, чтобы ограбить магазин в Самарской области

В магазин вошел мужчина с лыжами и украл выручку в размере около 2 000 рублей. Вскоре полицейские в буквальном смысле вышли на его след - предполагаемый налетчик передвигался по полю на лыжах в направлении Ульяновской области. Мужчину задержали. Он оказался жителем соседнего региона.Известный ведущий поделил украденную сумму на пройденные километры и пошутил, что мужчина получил «по 60 рублей за километр».Фрагмент передачи про необычный случай в Самарской области можно посмотреть с 4 минуты.