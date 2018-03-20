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Главная/Лента новостей/

Историко-культурную зону возле крепостной башни на Кутякова вымостят брусчаткой и подсветят

На эти цели из городского бюджета потратят 2,8 млн рублей.

Согласно техзаданию, прогулочную зону возле башни вымостят брусчаткой. Также будут высажены деревья и кустарники, высажен газон, установлены восемь скамеек и один биотуалет. Кроме того, будут проведены работы по установке наружного освещения зоны отдыха.

Благоустройство историко-культурной зоны возле крепостной башни должно закончиться не позднее 30 мая этого года. Аукцион в электронной форме состоится 2 апреля.

Напомним, восстановление крепостной башни на улице Кутякова началось в сентябре минувшего года и закончилось в январе этого года. Ансамбль состоит из имитации открытой кузницы, тыновой ограды и частокола. Центральный элемент композиции - трехэтажная башня около девяти метров в высоту. Наверху оборудована смотровая площадка. Строение имитирует одну из 11 башен, из которых когда-то состояла крепость.
 



































Дата: 20 марта 2018 , 17:27
150
Автор текста: Анна Турова
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