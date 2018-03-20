Историко-культурную зону возле крепостной башни на Кутякова вымостят брусчаткой и подсветят

Согласно техзаданию, прогулочную зону возле башни вымостят брусчаткой. Также будут высажены деревья и кустарники, высажен газон, установлены восемь скамеек и один биотуалет. Кроме того, будут проведены работы по установке наружного освещения зоны отдыха.Благоустройство историко-культурной зоны возле крепостной башни должно закончиться не позднее 30 мая этого года. Аукцион в электронной форме состоится 2 апреля.Напомним, восстановление крепостной башни на улице Кутякова началось в сентябре минувшего года и закончилось в январе этого года. Ансамбль состоит из имитации открытой кузницы, тыновой ограды и частокола. Центральный элемент композиции - трехэтажная башня около девяти метров в высоту. Наверху оборудована смотровая площадка. Строение имитирует одну из 11 башен, из которых когда-то состояла крепость.