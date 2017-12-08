Исторический парк «Россия – моя история» проводит конкурс елочных игрушек

Они должны быть посвящены семейным традициям, истории, культуре и, конечно, Рождеству и Новому Году.



В парке «Россия – Моя история» в ТЦ «Гудок» (улица Красноармейская, 131) в конце декабря будет установлена рождественская ель. Украсить ее сотрудники исторического парка решили новогодними поделками посетителей. Совместное творчество детей и родителей приветствуется. Сказочные игрушки принимаются с 5 по 20 декабря в историческом парке. Максимальный размер - 150х150х150 мм. Авторов трёх самых оригинальных работ ждут призы.