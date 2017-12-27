Исторический парк «Россия - Моя история» продлевает бесплатный вход на январь

Напомним, исторический парк «Россия - моя история» работает в ТЦ «Гудок» (улица Красноармейская, 131). Всего в парке 4 экспозиции: «Рюриковичи», «Романовы», «XX век: От великих потрясений к Великой Победе» и «Россия — моя история. 1945 – 2016». Это одновременно и ликбез, и мультимедийное шоу, просветительский и образовательный проект. Кроме того, посетители парка обязательно ознакомятся с историей Самарского края в разрезе истории государства.В праздничные дни парк будет работать: до 30 декабря включительно – с 11.00 до 19.00, , со 2 по 8 января – с 11.00 до 19.00, с 12 января - с 11.00 до 19.00. Касса работает все дни с 11.00 до 18.00. Вход свободный до конца января.