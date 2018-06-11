Исторические версии. О выпускниках реального училища. Часть 4

Реальное училище давало своим воспитанникам в том числе и прекрасную гуманитарную подготовку, знание русской литературы и нескольких иностранных языков. Даже изобразительное искусство преподавалось здесь на очень высоком уровне. В училище был организован хор. Не случайно многие его выпускники стали литераторами, музыкантами, художниками и архитекторами.Известные самарские семьи отправляли своих отпрысков в реальное училище. Привел сюда своего сына и строитель дома Макке (бывшего основным зданием учебного заведения) купец 1-й гильдии Егор Никитович Аннаев. Владимир стал известным художником-любителем. Офицером ему довелось участвовать в Русско-японской и Первой мировой войнах.Внук Егора Никитовича Николай Аннаев родился в Самаре в 1902 году и тоже окончил реальное училище - в 1917-м. Он поступил затем в землеустроительный техникум. А в 1926 году окончил и музыкальный техникум имени Гнесиных в Москве. С 1948 по 1962 год преподавал в Куйбышеве, в музыкальной школе №3. Известен как композитор и краевед.Семьей, скандальная и романтичная история которой находилась у всех на слуху, были Толстые-Бостромы. Известно, что будущий писатель долгое время носил фамилию своего отчима, к которому убежала от деспотичного графа его мать, Александра Леонтьевна, урожденная Тургенева. В 1897-м Алексей Бостром поступил в Сызранское училище. Но уже в следующем году его перевели в Самарское реальное, которое он окончил в 1901-м. Мать- писательница привила Алеше любовь к книге. Занимаясь в реальном училище, он стал одним из самых заядлых читателей городской публичной библиотеки. Участвовал в любительских спектаклях. Молодой человек старался не пропускать премьеры в городском театре. Как и многие выпускники реального училища, Алексей Николаевич поступил по его окончании в Петербургский технологический институт. Каникулы Толстой обычно проводил в Самаре. Местные типажи стали впоследствии героями его книг, а инженерное образование позволило достоверно описать главных действующих лиц своих произведений. Они имели модную по тем временам профессию. Изобретает страшное оружие - гиперболоид - инженер Гарин, Даша Бессонова из «Хождения по мукам» влюбляется в инженера Балтийского завода Телегина. Встречает в фантастических мирах свою Аэлиту инженер Лось.Петр Щербачев - архитектор, сын Александра Щербачева, внук Петра Алабина, в 1902 - 1906 годах также учился в Самарском реальном училище. Затем было Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В 1915 году он работал помощником архитектора в Самарской городской управе. В советское время по его проектам построено более 100 жилых и общественных зданий. Наиболее известные - управление Самаро-Златоустовской железной дороги (1927), Дом Красной Армии (1932).Городской архитектор Самары в 1909 - 1914 годах Дмитрий Вернер также окончил реальное училище, а в 1896 году - Петербургский институт гражданских инженеров. В 1910-х по его проектам построено множество зданий. В том числе Новотроицкий торговый корпус, ныне универмаг «Детский мир»; здание Общественного собрания, в котором находится сейчас военно- исторический музей.Интересна также фигура выпускника реального училища Якова Ушакова-Решетникова - архитектора-самоучки. Он начинал копировальщиком в бюро Щербачева-отца. Частной практикой начал заниматься в 1906 году. Как писали современники, «не имея высшего архитектурного образования, а иногда и залога под подряды, нередко удалялся со своих строек под конвоем полиции по просьбе губернского архитектора». Его главное детище - Торговый дом Щетинкина, законченный в 1914 году.Еще один самарский архитектор - Василий Сухов в 1908-м окончил реальное училище, а в 1924-м - Петроградский институт гражданских инженеров. Самая известная его работа - Дом промышленности.Реальное училище окончили и выходцы из богатой купеческой семьи братья Головкины. Известные деятели искусства, настоящие самарские денди. Особо почитаем местными историками один из первых краеведов города Константин Головкин. Отец предназначал его как своего наследника к коммерческой деятельности. Но молодой человек с детства увлекался рисованием, а рисунок входил в перечень преподаваемых в училище предметов. Затем под руководством художника Бурова Константин освоил технику живописи. Он автор более двухсот полотен. Сделал около двух тысяч рисунков и эскизов. Он также построил по собственному проекту в стиле модерн дожившую до нынешних времен «Дачу со слонами».Петр Головкин, младший брат Константина, также получил образование в реальном училище. Затем окончил курсы по живописи и зодчеству. Архитектурных работ этого автора в нашем городе мало, зато в Самарском художественном музее хранится довольно много написанных им картин.Питомцами реального училища были и известные художники. График Александр Волков после реального училища посещал класс живописи и рисования. В годы войны он был сотрудником Окон ТАСС. В 1930 - 1940-х преподавал в Куйбышевском строительном институте.Художник Петр Лапшин также окончил Самарское реальное, а затем Пензенское художественное училище. Организатор краевых, областных и городских выставок. С конца 1930-х годов преподавал на кафедре рисунка Куйбышевского строительного института.Педагогический состав училища. 1900-е годыСписок известных выпускников Самарского училища можно продолжать. Надеемся, он пополнится с помощью наших читателей.В начале ХХ века Самарское реальное училище располагало хорошо оснащенными кабинетами естествознания и минералогии, химической лабораторией, столярно- токарными и переплетными мастерскими, музыкальными и рисовальными классами, фундаментальной и ученической библиотеками, а в смотровой башне размещалась обсерватория.