Инвестиции в будущее
Знаете ли Вы, что существуют способы дохода, позволяющие дополнительно экономить на расходах? Среди клиентов Сбербанка растёт популярность индивидуальных инвестиционных счетов — одного из способов пассивного дохода, который позволяет и экономить на налоговых выплатах.
Индивидуальный инвестиционный счет — разновидность брокерского обслуживания для физических лиц. Услуги брокера дают возможность получать доходы от вложений в облигации, акции, использовать «эффект плеча» — зарабатывать не только на росте цен, но и падении, защититься и от колебаний курсов валют. Клиент банка может выбрать один из двух видов брокерского обслуживания: с налоговым вычетом на сумму взноса, либо с освобождением от уплаты подоходного налога со всей прибыли. Налоговая база определяется за весь период в момент закрытия счета, а тип вычета можно выбрать в течение срока действия. Благодаря индивидуальным инвестиционным счетам можно получить до 52 000 рублей в виде возврата налогов. Максимальная сумма взноса не более 400 тысяч рублей в течение года.
По данным пресс-службы банка, в четвертом квартале 2016 количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов в Поволжье выросло на 22%, что объясняется возможностью получить налоговый вычет на взнос уже в первой половине 2017 года. Всего брокерскими услугами пользуется более 30 тысяч клиентов Поволжского банка, более чем 6,5 тысяч клиентов уже открыли индивидуальные инвестиционные счета.
Ознакомиться с полными условиями брокерского обслуживания и открыть счет можно в офисах Сбербанка или на сайте sberbank.ru в разделе «Брокерские услуги».
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
На правах рекламы.
Индивидуальный инвестиционный счет — разновидность брокерского обслуживания для физических лиц. Услуги брокера дают возможность получать доходы от вложений в облигации, акции, использовать «эффект плеча» — зарабатывать не только на росте цен, но и падении, защититься и от колебаний курсов валют. Клиент банка может выбрать один из двух видов брокерского обслуживания: с налоговым вычетом на сумму взноса, либо с освобождением от уплаты подоходного налога со всей прибыли. Налоговая база определяется за весь период в момент закрытия счета, а тип вычета можно выбрать в течение срока действия. Благодаря индивидуальным инвестиционным счетам можно получить до 52 000 рублей в виде возврата налогов. Максимальная сумма взноса не более 400 тысяч рублей в течение года.
По данным пресс-службы банка, в четвертом квартале 2016 количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов в Поволжье выросло на 22%, что объясняется возможностью получить налоговый вычет на взнос уже в первой половине 2017 года. Всего брокерскими услугами пользуется более 30 тысяч клиентов Поволжского банка, более чем 6,5 тысяч клиентов уже открыли индивидуальные инвестиционные счета.
Ознакомиться с полными условиями брокерского обслуживания и открыть счет можно в офисах Сбербанка или на сайте sberbank.ru в разделе «Брокерские услуги».
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
На правах рекламы.
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