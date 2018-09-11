Инвалид первой группы Елена Фролова: «Спасибо, что теперь я могу посетить свой участок и проголосовать, как все»

В воскресенье, 9 сентября, в Самаре проходят выборы губернатора области.



На избирательном участке № 3350 Советского района, который находится в школе №91 на улице Балаковской, 10а, проголосовала инвалид первой группы Елена Фролова. Ее доставили от дома до участка на специальном «Социальном такси».



- На мой взгляд, обязательно нужно проголосовать. Сегодня решится будущее нашего региона. Раньше я голосовала из дома, ко мне приходили с урной. Спасибо, что теперь я могу посетить свой участок и проголосовать, как все. Всегда хотела прийти вместе с дочкой, - сказала Елена Фролова. - Считаю, что мой голос очень важен. Хотелось бы, чтобы наш город был более доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья. Надеюсь, будущий губернатор поможет решить проблемы таких, как я.



На территории Самарской области работают 1783 участка. При их подготовке особое внимание уделили доступности для маломобильных граждан. 98% избирательных участков Самары расположены на первых этажах. На участках работают волонтеры, которые помогают пожилым и маломобильным гражданам. Несколько временных избирательных участков открыты в больницах. Проголосовать там могут как сотрудники, вышедшие на дежурство, так и сами пациенты. Пациенты, ограниченные в передвижени по состоянию здоровья, могут проголосовать, не выходя из палаты, к ним сотрудники избирательных участков поднимаются сами.



Временные участки открыты и на нескольких предприятиях региона, работающих непрерывно.