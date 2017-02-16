Интервью губернатора Николая Меркушкина покажут в эфире местных телеканалов

В рамках программы прозвучит оценка экономической ситуации в области, реализации крупных инфраструктурных проектов, строительства объектов в Самаре к ЧМ-2018. Также будут подняты вопросы строительства доступного жилья и дорог, развития сельского хозяйства, сокращения расходов на управление и другие.Интервью Николая Меркушкина выйдет в эфир на телеканале «Скат» в нескольких частях, в том числе четверг и пятницу (16 и 17 февраля) в 19:00. На телеканале «Терра» его покажут в пятницу (17 февраля) в 17:00. На «КТВ-Луч» (Сызрань) интервью губернатора выйдет в четырех частях: в пятницу в 19:30, в субботу и воскресенье – в 17:00 и в понедельник в 14:00.