Интеллектуальный детектив, историю любви и эмиграции самарцы смогут увидеть бесплатно

Михаил Куперберг представит традиционные рубрики своей авторской программы «Многоликий мир кино».12 мая в рамках программы «Юбилеи года» клуб предлагает отметить 25-летие фильма «Пианино» (Австралия, Новая Зеландия, Франция, 1993,16+).Режиссер: Джейн Кэмпион («Ангел за моим столом», «Портрет леди», «Священный дым»).В главных ролях: Холли Хантер, Харви Кейтель, Сэм Нил, Анна Пэкуин.Новозеландка Джейн Кэмпион прославилась своей удивительной исторической мелодрамой о необычном любовном треугольнике на фоне дикой природы своей родины.19 мая «Ракурс» познакомит зрителей с экранизацией книги Амели Нотомб - фильмом «Страх и трепет» (Франция, Япония, 2003, 12+).Режиссер: Ален Корно («Черная серия», «Выбор оружия», «Все утра мира»).В главных ролях: Сильви Тестю, Каори Цудзи, Таро Сува, Бисон Катаяма.Французский режиссер Ален Корно всегда славился умением адекватно переносить на экран яркие литературные произведения. На этот раз он сумел бережно экранизировать маленький шедевр популярной писательницы Амели Нотомб, в котором она рассказывает историю своей жизни, историю европейки, родившейся в Японии и возвращающейся туда, чтобы почувствовать и понять свою экзотическую родину. Но там ее ждет вечный конфликт Востока и Запада.26 мая гости библиотеки смогут увидеть фильм Питера Уира «Пикник у висячей скалы» (Австралия, 1975, 16+)В ролях: Рейчел Робертс, Хелен Морс, Доминик Гард, Джон Джэррэт, Маргарет Нельсон, Энн-Луиз Лэмберт.Питер Уир - автор фильмов «Свидетель», «Шоу Трумэна», «Общество мертвых поэтов».…В 1900 году, в День Святого Валентина, группа австралийских школьниц во главе с учительницей отправляются на пикник в район Висячей скалы, местной достопримечательности, и бесследно исчезают.