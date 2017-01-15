Инсталляция из цифр, триколор и световые тумбы. Что еще появится рядом со стадионом «Самара Арена»?
Появились эскизные фото аллеи для болельщиков, которая появится возле стадиона «Самара Арена».
Как пишет "Волга Ньюс", в основу концепции благоустройства была положена идея гипернавигации. Предполагается, что от каждой точки входа на территорию до своего сектора посетителя будет сопровождать специальная дорожка соответствующего цвета.
Поскольку на будущем стадионе будет три общественных сектора, основной темой навигации для болельщиков должен стать извилистый рисунок трех переплетающихся лент, образующих триколор.
Еще одним элементом навигации около стадиона по проекту должны стать цифры вдоль основной аллеи, ведущей к стадиону. Их планируется выполнить в виде 20-метровых абстрактных геометрических композиций. Инсталляция будет создана для облегчения передвижения болельщиков.
"Волга Ньюс" приводит слова главного архитектора Самарской области Анатолия Баранникова, который говорит чт оформление "последней мили" стадиона «Самара Арена» планируется выполнить в космической тематике. В основу проекта легла идея обратного отсчета, как перед пуском ракеты. Цифры от девятки до единицы будут располагаться через каждые 100 метров, поскольку протяженность участка составляет 900 метров.
Третьим элементом навигации, согласно плану, станут световые тумбы с информацией, где все туристы смогут получить необходимые им свдеения. Их собираются устанавливать вдоль аллей на расстоянии 50 метров друг от друга.
Как пишет "Волга Ньюс", в основу концепции благоустройства была положена идея гипернавигации. Предполагается, что от каждой точки входа на территорию до своего сектора посетителя будет сопровождать специальная дорожка соответствующего цвета.
Поскольку на будущем стадионе будет три общественных сектора, основной темой навигации для болельщиков должен стать извилистый рисунок трех переплетающихся лент, образующих триколор.
Еще одним элементом навигации около стадиона по проекту должны стать цифры вдоль основной аллеи, ведущей к стадиону. Их планируется выполнить в виде 20-метровых абстрактных геометрических композиций. Инсталляция будет создана для облегчения передвижения болельщиков.
"Волга Ньюс" приводит слова главного архитектора Самарской области Анатолия Баранникова, который говорит чт оформление "последней мили" стадиона «Самара Арена» планируется выполнить в космической тематике. В основу проекта легла идея обратного отсчета, как перед пуском ракеты. Цифры от девятки до единицы будут располагаться через каждые 100 метров, поскольку протяженность участка составляет 900 метров.
Третьим элементом навигации, согласно плану, станут световые тумбы с информацией, где все туристы смогут получить необходимые им свдеения. Их собираются устанавливать вдоль аллей на расстоянии 50 метров друг от друга.
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