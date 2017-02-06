Инспекторы «Самарской Луки» уничтожили 58 орудий лова браконьеров

Об этом стало известно во время ежегодного совещания государственных инспекторов по охране территории парка.



Как сообщает пресс-служба заповедника, в 2016 году на территории нацпарка было зафиксировано 424 нарушения, составлено 399 протоколов, возбуждено два уголовных дела. Инспекторы наложили штрафы на сумму 1 632 000 рублей, из них с нарушителей взыскано 660 000 рублей.



Основным видом нарушений в прошлом году было посещение территории парка без разрешительных документов и незаконная рыбалка с использованием браконьерских орудий лова. Всего было изъято и уничтожено 36 сетей, 4 вентяря и 18 самоловов.