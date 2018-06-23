Иностранцы в восторге от музея Рязанова

- Больше всего иностранным гостям нравится зал, посвященный истории города в годы Великой Отечественной войны. Эта тема им понятна, - говорит Чечевин. - Они с удивлением узнают, что в наш город было эвакуировано правительство СССР, иностранные миссии, Большой театр. Мы демонстрируем им кинохронику, где отражены визиты в Куйбышев дипломатов, фотографии выступлений солистов Большого театра. Их очень радует, что у нас есть аудиогид на английском, который мы специально подготовили к Чемпионату мира. Он помогает им пройти по всем трем залам музея.У нас побывали гости из Великобритании, Китая, Франции и других стран. Все очень добродушные - на каждую нашу фразу говорят «спасибо» по-русски. Датчане, австралийцы, гости из Коста-Рики и Сербии много гуляли в центре и заглядывали во двор музея. Часто фотографируют мемориальную доску в виде советского телевизора, расположенную на нашем доме, и сквер Эльдара Рязанова.Весь интерактив, что у нас есть, на русском языке: телефон, с помощью которого можно услышать, как Рязанов читает свои стихи, дверные звонки, которые позволяют звучать голосам героев его фильмов. Хоть язык им и не понятен, но сам принцип иностранцам очень нравится. Они фотографируются со старыми телефонными аппаратами. Для них это во многом редкая возможность познакомиться с музейными экспонатами - предметами советского быта.В книге отзывов появились записи на английском языке, в которых говорится о том, что было интересно узнать много о советском кино.