Иностранцы в восторге от музея Рязанова
Одной из популярных точек маршрута иностранных гостей, приехавших на Чемпионат, стал недавно открывшийся в Самаре музей Эльдара Рязанова. Руководитель музея Глеб Чечевин рассказал, чем привлекает зарубежную публику это культурное место.
- Больше всего иностранным гостям нравится зал, посвященный истории города в годы Великой Отечественной войны. Эта тема им понятна, - говорит Чечевин. - Они с удивлением узнают, что в наш город было эвакуировано правительство СССР, иностранные миссии, Большой театр. Мы демонстрируем им кинохронику, где отражены визиты в Куйбышев дипломатов, фотографии выступлений солистов Большого театра. Их очень радует, что у нас есть аудиогид на английском, который мы специально подготовили к Чемпионату мира. Он помогает им пройти по всем трем залам музея.
У нас побывали гости из Великобритании, Китая, Франции и других стран. Все очень добродушные - на каждую нашу фразу говорят «спасибо» по-русски. Датчане, австралийцы, гости из Коста-Рики и Сербии много гуляли в центре и заглядывали во двор музея. Часто фотографируют мемориальную доску в виде советского телевизора, расположенную на нашем доме, и сквер Эльдара Рязанова.
Весь интерактив, что у нас есть, на русском языке: телефон, с помощью которого можно услышать, как Рязанов читает свои стихи, дверные звонки, которые позволяют звучать голосам героев его фильмов. Хоть язык им и не понятен, но сам принцип иностранцам очень нравится. Они фотографируются со старыми телефонными аппаратами. Для них это во многом редкая возможность познакомиться с музейными экспонатами - предметами советского быта.
В книге отзывов появились записи на английском языке, в которых говорится о том, что было интересно узнать много о советском кино.
- Больше всего иностранным гостям нравится зал, посвященный истории города в годы Великой Отечественной войны. Эта тема им понятна, - говорит Чечевин. - Они с удивлением узнают, что в наш город было эвакуировано правительство СССР, иностранные миссии, Большой театр. Мы демонстрируем им кинохронику, где отражены визиты в Куйбышев дипломатов, фотографии выступлений солистов Большого театра. Их очень радует, что у нас есть аудиогид на английском, который мы специально подготовили к Чемпионату мира. Он помогает им пройти по всем трем залам музея.
У нас побывали гости из Великобритании, Китая, Франции и других стран. Все очень добродушные - на каждую нашу фразу говорят «спасибо» по-русски. Датчане, австралийцы, гости из Коста-Рики и Сербии много гуляли в центре и заглядывали во двор музея. Часто фотографируют мемориальную доску в виде советского телевизора, расположенную на нашем доме, и сквер Эльдара Рязанова.
Весь интерактив, что у нас есть, на русском языке: телефон, с помощью которого можно услышать, как Рязанов читает свои стихи, дверные звонки, которые позволяют звучать голосам героев его фильмов. Хоть язык им и не понятен, но сам принцип иностранцам очень нравится. Они фотографируются со старыми телефонными аппаратами. Для них это во многом редкая возможность познакомиться с музейными экспонатами - предметами советского быта.
В книге отзывов появились записи на английском языке, в которых говорится о том, что было интересно узнать много о советском кино.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
23 июня 2018
281
23 июня 2018
250
23 июня 2018
310
23 июня 2018
278
22 июня 2018
510
23 июня 2018 , 15:55
281
Гостей самарского Фестиваля болельщиков FIFA поливают водой волонтеры
23 июня 2018 , 14:11
266
Среди них фанаты из России, Сербии, Коста-Рики, Дании, Австралии, Мексики, США и других стран мира.
23 июня 2018 , 12:41
278
Одной из популярных точек маршрута иностранных гостей, приехавших на Чемпионат, стал недавно...
23 июня 2018 , 13:04
250
В минувший четверг болельщики шли на «Самара Арену» по большому счету на Каспера...
23 июня 2018 , 12:48
310
Программа развлечений на стадионе «Самара Арена» в день матча между Уругваем и Россией.
23 июня 2018 , 11:45
314
Волжский народный хор «зажег» в центре города.
23 июня 2018 , 10:58
295
На этой неделе глава города Елена Лапушкина провела личный прием граждан. Несколько самарцев...
23 июня 2018 , 10:37
178
"Дубраве" поможет "Древо": Дмитрий Азаров провел совещание для решения проблемы с дольщиками поселка
В минувший четверг под председательством главы региона Дмитрия Азарова прошло...
22 июня 2018 , 17:59
510
В субботу и воскресенье, 23 и 24 июля, работа Фестиваля на площади Куйбышева стартует в 14:00.
22 июня 2018 , 16:56
283
Более тысячи самарцев пришли возложить цветы в День памяти и скорби.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
25
26
27
28
29
30
1
19 июня 2018
8243
1
Ожидается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
17 июня 2018
7779
В приготовлении традиционной балканской котлеты - плескавицы, принял участие призер Олимпийских...
2 июня 2018
7590
9
Региональные власти составили рейтинг управляющих компаний, занятых в сфере...
17 июня 2018
7198
В воскресенье, 17 июня, на самарском стадионе состоится первый матч Чемпионата мира по футболу....
14 июня 2018
6468
Схемы перекрытий улиц и движения транспорта
9 июня 2018
1092
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
22 июня 2018
377
С апреля в регионе установлен особый противопожарный режим.
22 июня 2018
429
В субботу предприниматели смогут зарегистрировать онлайн-кассу в налоговых инспекциях Самарской области
До завершения второго этапа кассовой реформы осталось 8 дней.
22 июня 2018
273
Ребята займутся общестроительными и дорожными работами.
25 мая 2018
477
Соответствующее постановление было принято Правительством Самарской области.