Иностранцы снова приедут в Самару в августе на «Том Сойер Фест»
С 6 по 19 августа в Самаре снова состоится фестиваль по восстановлению исторического облика Самары "Том Сойер Фест". В этот раз восстанавливать облик города помогут гости из других стран.
Через месяц в Самару на две недели приедут гости из Мексики, Тайваня, Франции и Италии. Такое событие произойдёт на фестивале впервые. "Надеемся, что в будущем это станет традицией", - написали организаторы в соцсетях.
Через месяц в Самару на две недели приедут гости из Мексики, Тайваня, Франции и Италии. Такое событие произойдёт на фестивале впервые. "Надеемся, что в будущем это станет традицией", - написали организаторы в соцсетях.
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