Иностранцы делятся впечатлениями о Самаре в книге отзывов на набережной

На набережной работает интерактивная выставка «Самара 2018». По сообщению пресс-службы городской администрации, за четыре дня работы ее посетили около 3000 человек, в том числе почти 400 иностранцев из Канады, Сербии, Коста-Рики, Колумбии, Австралии, Армении, Мексики, Дании, Германии, Аргентины и Китая.Под куполом шатра, который по форме напоминает стадион «Самара Арена», можно узнать об истории самарского края, основных достопримечательностях и достижениях самарцев. Большинство экспонатов изготовлено с помощью 3D-принтера. Они представляют собой уменьшенные копии стелы «Ладья», монумента Славы, стадиона «Металлург» и ракеты-носителя «Союз».Снаружи посетители могут посидеть на футбольных мячах, поиграть в настольный футбол и сделать фото с космическими матрешками.Также на набережной стартовал проект «Самара встречает друзей». Посетители охотно оставляют отзывы о выставке в специальной книге:- Нам очень нравится, что здесь в Самаре люди относятся к нам, как к своим друзьям или родственникам. У вас очень дружелюбный город!»; «Удивительная и познавательная выставка. Я так много узнал о России и о Самаре. Спасибо вам за теплый прием»; «Спасибо Самаре. Это фантастический город, фантастическая выставка!», - это лишь малая часть отзывов иностранцев о нашем городе.