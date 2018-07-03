Иностранцам в VIP-зоне Фан-феста понравились пельмени и расстегаи

На Фестивале болельщиков FIFA в Самаре работает 40 общедоступных точек питания. Еще один ресторан открыт для посетителей VIP-трибуны. Он рассчитан на 130 посадочных мест. Это так называемая «зона гостеприимства». Здесь где гости Фан-феста могут в комфортных условиях посмотреть футбол, попробовать блюда, в том числе русской кухни, которая пользуется особым спросом у иностранных гостей.VIP-ресторан оборудован двумя экранами, транслирующими все, что происходит на Фестивале болельщиков, в том числе футбольные матчи.Еще один ресторан - класса VERY VIP - рассчитан на 30 посетителей. Основные гости - консулы и послы тех стран, чьи сборные играют в Самаре. Рекорд посещаемости зоны гостеприимства поставили в день матча сборной России против сборной Испании.Особой популярностью у иностранных гостей зоны гостеприимства пользуются пельмени и расстегаи.