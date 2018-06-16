Иностранным болельщикам в Самаре предлагают побоксировать на набережной

В субботу, 16 июня, состоялось открытие «Лета в боксерских перчатках». На старой набережной у речного вокзала два месяца профессиональные тренеры будут обучать всех желающих.В день открытия акции состоялся мини-турнир, в котором приняли участие 30 человек. Победители боев получили медали и кубки. Как рассказал sgpress.ru глава городского департамента физкультуры и спорта Виктор Анисатов, акция проходит шестой год.- В ней участвуют и дети и взрослые , которые хотят поучиться боксу. Площадка на старой набережной у речного вокзала работает каждый будний день с 10:00 до 11:00. В этом году старт «Лета в боксерских перчатках» совпал с Чемпионатом мира по футболу. И мы приглашаем всех гостей нашего города придти и потренироваться. Готовы принять и иностранных болельщиков, - подчеркнул Виктор Анисатов.