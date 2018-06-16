Иностранным болельщикам в Самаре предлагают побоксировать на набережной
Любой желающий может пройти мастер-класс по боксу.
В субботу, 16 июня, состоялось открытие «Лета в боксерских перчатках». На старой набережной у речного вокзала два месяца профессиональные тренеры будут обучать всех желающих.
В день открытия акции состоялся мини-турнир, в котором приняли участие 30 человек. Победители боев получили медали и кубки. Как рассказал sgpress.ru глава городского департамента физкультуры и спорта Виктор Анисатов, акция проходит шестой год.
- В ней участвуют и дети и взрослые , которые хотят поучиться боксу. Площадка на старой набережной у речного вокзала работает каждый будний день с 10:00 до 11:00. В этом году старт «Лета в боксерских перчатках» совпал с Чемпионатом мира по футболу. И мы приглашаем всех гостей нашего города придти и потренироваться. Готовы принять и иностранных болельщиков, - подчеркнул Виктор Анисатов.
В субботу, 16 июня, состоялось открытие «Лета в боксерских перчатках». На старой набережной у речного вокзала два месяца профессиональные тренеры будут обучать всех желающих.
В день открытия акции состоялся мини-турнир, в котором приняли участие 30 человек. Победители боев получили медали и кубки. Как рассказал sgpress.ru глава городского департамента физкультуры и спорта Виктор Анисатов, акция проходит шестой год.
- В ней участвуют и дети и взрослые , которые хотят поучиться боксу. Площадка на старой набережной у речного вокзала работает каждый будний день с 10:00 до 11:00. В этом году старт «Лета в боксерских перчатках» совпал с Чемпионатом мира по футболу. И мы приглашаем всех гостей нашего города придти и потренироваться. Готовы принять и иностранных болельщиков, - подчеркнул Виктор Анисатов.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
16 июня 2018
107
16 июня 2018
355
16 июня 2018
320
16 июня 2018
177
16 июня 2018
236
16 июня 2018 , 20:19
75
Болельщики готовятся к матчу с Коста-Рикой
16 июня 2018 , 19:34
107
В воскресенье, 17 июня, в 16:00 на стадионе «Самара Арена» состоится игра Коста-Рика...
16 июня 2018 , 18:46
231
Sgpress.ru пообщался с гостями нашего города из страны кенгуру
16 июня 2018 , 16:00
355
17 июня программа на площади Куйбышева стартует в 14.00.
16 июня 2018 , 14:42
277
Любой желающий может пройти мастер-класс по боксу
16 июня 2018 , 11:52
320
Их выводят на электронные табло. Также на них можно увидеть время прибытия общественного...
16 июня 2018 , 13:25
339
В Самаре появилось 1100 новеньких контейнеров для сбора мусора.
16 июня 2018 , 09:49
177
В мае в Москве были выпущены сразу два спектакля по пьесе Чехова «Три сестры».
16 июня 2018 , 09:33
236
Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов рассказал о том, какая развлекательная...
15 июня 2018 , 19:36
584
Команда сыграет в воскресенье, 17 июня, против Коста-Рики.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2 июня 2018
7333
8
Региональные власти составили рейтинг управляющих компаний, занятых в сфере...
14 июня 2018
4627
Схемы перекрытий улиц и движения транспорта
9 июня 2018
3310
На площадке фан-феста завершаются последние приготовления к мировому футбольному форуму.
28 мая 2018
3022
4
Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области подготовило проект...
27 мая 2018
2573
1
Он состоялся в воскресенье, 27 мая, в Струковском саду, отремонтированном по президентскому...
9 июня 2018
893
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
18 мая 2018
681
Ее построили в 2009 году на месте частного дома.
18 мая 2018
527
В мэрии обсудили первые проектные решения.
18 мая 2018
609
В четверг, 17 мая, в российском кинопрокате стартовал сиквел нашумевшего кинокомикса...
18 мая 2018
881
Продолжается ремонт здания усадьбы Петра Шихобалова, более известного как "Дом с...