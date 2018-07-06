Иностранных болельщиков интересует, как жил Ленин в Самаре
Дом-музей Владимира Ленина каждый день принимает гостей из-за рубежа.
Его уже посетили болельщики из Уругвая, Дании, Австралии, Германии, Эстонии, Сербии, Колумбии, Англии, Мексики, Бразилии, Китая, Италии, Франции. По сообщению сотрудников музея, зарубежные посетители активно интересуются самарским периодом жизни Владимира Ульянова (Ленина), началом становления будущего вождя мирового пролетариата. Их интересует быт семьи, судьба родных и близких Ленина.
Популярны у публики оказались графические работы известных советских художников, рассказывающие об основных этапах жизни молодого Владимира Ульянова в Самаре.
Его уже посетили болельщики из Уругвая, Дании, Австралии, Германии, Эстонии, Сербии, Колумбии, Англии, Мексики, Бразилии, Китая, Италии, Франции. По сообщению сотрудников музея, зарубежные посетители активно интересуются самарским периодом жизни Владимира Ульянова (Ленина), началом становления будущего вождя мирового пролетариата. Их интересует быт семьи, судьба родных и близких Ленина.
Популярны у публики оказались графические работы известных советских художников, рассказывающие об основных этапах жизни молодого Владимира Ульянова в Самаре.
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