Иномарка сбила девочку в Самаре

По данным ГИБДД, 34-летний водитель автомобиля «BMW-520» двигался со стороны улицы Гагарина в направлении улицы Дыбенко. По предварительной версии полицейских, мужчина допустил наезд иномарки на 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в одну из городских больниц. Врачи назначили девочке амбулаторное лечение. В момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии. Сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.