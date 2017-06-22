Информация о «мертвых душах» в противотуберкулезном диспансере не соответствует действительности
В учреждении дали разъяснение по публикации sgpress.ru от 21.06.2017. Напомним, материал вышел под заголовком «В самарском противотуберкулезном диспансере обнаружили «мертвые души».
Как сообщили представители лечебного учреждения, ГБУЗ «Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.В.Постникова» содержит несколько структурных лечебных подразделений, соответственно штатное расписание формируется исходя из объемов и видов проводимых лечебно-диагностических работ и численности обслуживаемого населения. Штатное расписание на отделение по оказанию платных медицинских услуг сформировано по аналогичному принципу.
Оказание платных медицинских услуг в диспансере проводится медицинскими работниками:
- в свободное от основной работы время, в соответствии с графиком оказания платных услуг;
- в основное рабочее время, при условии первоочередного оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.
Трудовое законодательство (статья 60.2) допускает, наряду с основной деятельностью, выполнение дополнительных работ в основное рабочее время. Это относится и к оказанию платных услуг.
В п.4 ст.9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» говорится «Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности, предусмотренным его учредительным документом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях». Нашим Учреждением плановые объемы государственного задания выполняются в полном объеме, соответственно, оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время предоставляется населению без ущерба для основной деятельности по оказанию медицинских услуг.
В акте контрольного мероприятия «Проверка финансово-экономической деятельности ГБУЗ «СОКПТД» за 2015 год и истекший период 2016 года» от 20.03.2017 г. информации о наличии в диспансере «мертвых душ» не имеется.
Как сообщили представители лечебного учреждения, ГБУЗ «Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.В.Постникова» содержит несколько структурных лечебных подразделений, соответственно штатное расписание формируется исходя из объемов и видов проводимых лечебно-диагностических работ и численности обслуживаемого населения. Штатное расписание на отделение по оказанию платных медицинских услуг сформировано по аналогичному принципу.
Оказание платных медицинских услуг в диспансере проводится медицинскими работниками:
- в свободное от основной работы время, в соответствии с графиком оказания платных услуг;
- в основное рабочее время, при условии первоочередного оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.
Трудовое законодательство (статья 60.2) допускает, наряду с основной деятельностью, выполнение дополнительных работ в основное рабочее время. Это относится и к оказанию платных услуг.
В п.4 ст.9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» говорится «Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности, предусмотренным его учредительным документом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях». Нашим Учреждением плановые объемы государственного задания выполняются в полном объеме, соответственно, оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время предоставляется населению без ущерба для основной деятельности по оказанию медицинских услуг.
В акте контрольного мероприятия «Проверка финансово-экономической деятельности ГБУЗ «СОКПТД» за 2015 год и истекший период 2016 года» от 20.03.2017 г. информации о наличии в диспансере «мертвых душ» не имеется.
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