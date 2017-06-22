Информация о «мертвых душах» в противотуберкулезном диспансере не соответствует действительности

Как сообщили представители лечебного учреждения, ГБУЗ «Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.В.Постникова» содержит несколько структурных лечебных подразделений, соответственно штатное расписание формируется исходя из объемов и видов проводимых лечебно-диагностических работ и численности обслуживаемого населения. Штатное расписание на отделение по оказанию платных медицинских услуг сформировано по аналогичному принципу.Оказание платных медицинских услуг в диспансере проводится медицинскими работниками:- в свободное от основной работы время, в соответствии с графиком оказания платных услуг;- в основное рабочее время, при условии первоочередного оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.Трудовое законодательство (статья 60.2) допускает, наряду с основной деятельностью, выполнение дополнительных работ в основное рабочее время. Это относится и к оказанию платных услуг.В п.4 ст.9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» говорится «Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности, предусмотренным его учредительным документом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях». Нашим Учреждением плановые объемы государственного задания выполняются в полном объеме, соответственно, оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время предоставляется населению без ущерба для основной деятельности по оказанию медицинских услуг.В акте контрольного мероприятия «Проверка финансово-экономической деятельности ГБУЗ «СОКПТД» за 2015 год и истекший период 2016 года» от 20.03.2017 г. информации о наличии в диспансере «мертвых душ» не имеется.