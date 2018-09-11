Информация о массовом подвозе военнослужащих для голосования в одну из школ Куйбышевского района оказалась ложной

Как рассказала председатель УИКа Ольга Демченко, более пятисот военных приходили для голосования в сопровождении своих командиров.-Никто к нам специально военных не подвозил, они приходили голосовать сами с утра и до обеда. Без сопровождения своего начальства они не имели право приходить, поэтому информация о том, что военных подвозили к нам КАМАЗами, ложная. Законодательства в этом плане наш избирательный участок не нарушил, что подтверждено соответствующими органами. У нас здесь работают представители власти, полиции, установлены камеры, - пояснила она.