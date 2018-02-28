Игру "Крылья Советов" - "Спартак" отменили

В среду, 28 февраля, в Самаре должен был состояться матч 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» - «Спартак». Однако из-за низкой температуры в чаше стадиона -15 градусов матч был отменен. Такое решение было принято комиссией. Против проведения игры выступили представители московского «Спартака». «Крылья Советов» были готовы сыграть матч. Игру перенесли на резервную дату. Ее определят позднее. Болельщики могут вернуть деньги за билеты в кассах стадиона.