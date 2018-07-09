Игру «Крыльев Советов» с ЦСКА назначили на будний день

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, во втором туре РФПЛ самарцы снова сыграют дома и примут «Оренбург». Эта игра пройдет в воскресенье, 5 августа. Начало в 17:30. В субботу, 11 августа, в 22:30, в третьем туре «Крылья» сыграют в гостях с «Ростовом». В четвертом туре «Крылья Советов» примут московский «Локомотив». Матч в воскресенье,19 августа, в 17:30.Впятом туре, в понедельник, 27 августа, самарцы отправятся в Красноярск, где сыграют с «Енисеем». Начало матча в 18:30.А в шестом туре «Крылья» на своем поле примут "Анжи". Игра пройдет в субботу, 1 сентября. Начало в 15:00.