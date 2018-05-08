Художник по костюмам Елена Соловьева о двух «Золотых масках», стиле и персонажах в трениках

Елена стала создателем сценических костюмов благодаря сотрудничеству с художественным руководителем и режиссером «Граней» Денисом Бокурадзе. Она рассказывает сегодня о необычной реакции зрителей на костюмы и главных сложностях процесса их изготовления.- В этом году эмоции сильнее. Может быть, ответственности больше, планка выше. Вообще- то я спокойно к этому отношусь. Сама не подавала свою работу на «Золотую Маску» и не думала о ее получении. Актеры шутили на эту тему, Юлия Бокурадзе смеялась, когда приходила на примерку костюмов для «Корабля дураков»: «Лена, это «Маска»! Но я не зацикливалась, главное - создать достойную работу.- Реакция зрителей на костюмы каждый раз неодинакова. Мы не только разрабатываем и специально шьем костюмы, мы еще и сами создаем ткани для них. Если говорить о спектакле «Корабль дураков», зрители испытывают шок от увиденного: это не вписывается в привычные рамки и стандарты. Актеров сравнивали с фарфоровыми статуэтками: они же выбелены белилами и раскрашены. Когда я увидела костюмы в готовом виде, у меня у самой возникло ощущение кукольности.Эмоциональный уровень публики здесь очень высокий. Это касается спектаклей «Корабль дураков» и «Король Лир», где костюмы ярко отражают эпоху. То, что непонятно, создает ощущение загадки. Зрителям становится любопытно: из чего это сделано? Эта мысль будоражит. После спектакля они просят разрешения пощупать те пальто, которые Лир оставляет на сцене, спрашивают, из чего они сделаны. В «Тане-Тане» и «Старшем сыне» вещи из льна и хлопка воспринимаются проще, эти материалы знакомы людям. Мне очень приятно, что публика неравнодушна к сценографии и костюмам, отмечает, что сейчас мало кто так работает.Все, что эксклюзивно, в любом случае требует жертв. Есть спектакли, в которых персонажи на сцене - в трениках с вытянутыми коленками, в линялых майках, семейных трусах, халатах, купленных на рынке. В такой момент возникает вопрос: а о зрителе кто-нибудь думает? Почему режиссер не беспокоится о том, что испытывает публика, сидя в зале? Ведь театр способствует внутреннему развитию, помогает ощутить что-то новое. «Встречают по одежке» - эта поговорка будет жить всегда. Все начинается с визуализации. Если зритель видит, что костюмы созданы специально для спектакля, соответствуют его цветовой гамме, специально поставлен свет и написана музыка, возникает общая гармония, и на душе становится приятно.- Тяжелее всего дается подготовительная работа, связанная со сметами и прочими бумагами. Если работаем с готовыми материалами, выматывает сложный период поиска по магазинам. Нет единого места, где можно найти все необходимое. Приходится по несколько раз ездить в одни и те же торговые точки. Визуально оцениваешь - цвет тот, который нужен. Но в магазине освещение лампами дневного цвета, а в театре - другое. И понимаешь, что под лучом прожектора ткань поменяет цвет. Есть материалы с добавками. И при определенном освещении синтетика начинает «гореть» - менять цвет, причем иногда кардинально.- Особый стиль театра-студии «Грань» был создан уже давно, около 50 лет назад, его основателем - Эльвирой Анатольевной Дульщиковой. Думаю, главная особенность в том, что театр старается использовать натуральные ткани: лен, хлопок, шерсть, не важно - теплых или холодных оттенков. Очень редко - синтетику. Эстетику «Грани» также отличает тщательная проработка каждой детали. Не просто каждого образа, а именно каждой детали. Реквизит, декорации, костюмы продумывают вплоть до каждой пуговки, крючочка, петельки, до цвета каждой ниточки. Мне очень приятно, что в коллективе практикуется бережное отношение к костюмам: в грязных и мятых вещах непозволительно выходить на сцену.Ранее создатели «Короля Лира» рассказывали о масштабной работе по изготовлению костюмов. Из трех тысяч мотков натуральной шерстяной пряжи коричневого, серого и бежевого цветов волонтеры связали огромные полотна, которые потом «варили» при высокой температуре в стиральной машинке до состояния валяной шерсти. Потом из этой ткани шили костюмы и декорировали, ею же отделывали стулья, стены.