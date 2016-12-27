Художественная галерея «Вавилон» отметила свое совершеннолетие

- Действительно, мы открылись 20 декабря, ровно 18 лет назад, - рассказала хозяйка вечера.- И сразу вокруг галереи объединились художники, скульпторы, мастера декоративно-прикладного искусства, многие из которых стали нашими добрыми друзьями на многие годы.В наше тяжелое в экономическом смысле время галерейный бизнес выживает в основном на энтузиазме художников и любителей искусства. У «Вавилона», к счастью, есть свой постоянный зритель. В этот праздничный вечер благодарные деятели искусства - участники юбилейной выставки дарили участникам праздничной лотереи свои картины, эмали, авторские куклы. А почитатели таланта самарских художников имели возможность пообщаться со своими кумирами в неформальной обстановке, не спеша рассмотреть их новые произведения.Гости подчеркивали: благодаря отменному художественному вкусу и профессиональному чутью Аллы Шахматовой они не перестают открывать для себя новые имена - как самарского, так и всероссийского масштаба. Скажем, недавно дебютировавшая со своими картинами Ольга Анисимова украсила целую стену галереи трогательными зимними композициями - с занесенными снегом старинными самарскими домами, заиндевевшими ягодами рябины и жизнерадостными горожанами, пьющими горячий чай и глядящими из окон на всю эту искрящуюся красоту.Самарчанки - непременные героини фантастических работ Евгении Тарасовой - тоже вышли прогуляться по первому снегу. С радостным удивлением глядит героиня одной из ее работ на яблони в пушистых белых шапках, ее рука тянется сорвать румяный плод, с осени оставшийся висеть на ветке.Юлия Кузнецова - автор великолепных зимних пейзажей - была награждена в этом году дипломом первой степени на Международной неделе искусств в Санкт-Петербурге. Мастер-эмальер Ирина Елизарова стала в этом году известна далеко за пределами родной Самары. Ее работы также покорили Санкт-Петербург и теперь украшают Елагиноостровский музей декоративно-прикладного искусства. На выставке в «Вавилоне» она демонстрирует произведения, на которых посредством техники горячей эмали постаралась изобразить различные погодные явления: мороз, оттепель, весеннюю капель. А благодаря таланту кукольницы Натальи Дементьевой галерею населили персонажи любимых отечественных фильмов. (6+)