Ход конем. Как научить ребенка шахматам, и можно ли заработать на игре

Итак, эта светлая комната - Самарская шахматная гостиная. В преддверии Международного дня шахмат мы пришли пообщаться с тренером-преподавателем Игорем Спириным. Как научить ребенка играть в шахматы? С какого возраста стоит начать обучение? Нужно ли учить ребенка, если ему неинтересно?- Четыре года – чудесный возраст. Все-таки не хочется отнимать у детей детство, потому что до четырех лет им интересны другие игры, более мирные. А в четыре уже появляется дух соперничества. Им хочется победить, быть где-то лучше и сильнее. Но, конечно, все дети разные, и некоторые уже и в три года понимают, что от них хотят. А бывает и наоборот: встречаешься с семилетними, а им ничего неинтересно. Они даже ни писать, ни считать не умеют.Обучение можно начинать и позже: все зависит от целей, которые преследуют родители и сам ребенок. Ранний старт оправдан, прежде всего, если мы хотим вырастить чемпиона. Шахматы - это, прежде всего, спорт. А спорт жестокий. Любой. А речь идет о маленьких детях. Поэтому тут нужно четко понимать, для чего вам нужно заниматься шахматами. Если родители делают инвестиции, например, в большой теннис, они втайне надеются, что спустя десять лет их ребенок выиграет Большой шлем и заработает миллионы долларов, подпишет рекламные контакты. В шахматах же материальной отдачи нет никакой. Реально зарабатывают шахматисты уровня Топ-100, даже Топ-50. Остальные перебиваются шахматными уроками с детьми, кто-то кочует с турнира на турнир, пытаясь взять какие-то призовые деньги. Работая тренером, сложно полностью себя обеспечить, потому что зарплаты маленькие. Нам хочется дать детям знания, что-то такое, чего, может, сам не достиг. В целом, это не тот вид спорта, в который стоит приводить ребенка в надежде, что он станет великим чемпионом и будет зарабатывать.- Конечно, выбрать шахматную доску. В первую очередь, она должна быть практичной. Не стоит покупать, например, стеклянную. Шахматы должны быть классическими, дорогие сувенирные ни к чему. Если вы занимались сначала с расписными фигурными шахматами, а потом перешли на обычные (например, когда решили заниматься в шахматной школе), то ребенка нужно будет переучивать. А это сложнее, чем учиться с нуля. Это всегда стресс.Когда уже начался процесс обучения, традиционно ребенку рассказывают историю шахмат. Что шахматы родились в Индии 2000 лет назад. По одной из версий, индийский Шах-Падишах очень полюбил эту игру, а когда к нему приезжали гости из других стран, шах обязательно дарил им шахматный набор. Так они и разлетелись по всему миру и доехали до России. В основном все дети с интересом слушают эту историю, им нравится узнавать что-то новое.Потом уже стоит переходить к знакомству с шахматными фигурами, рассказать, как каждая называется, как ходит по шахматной доске. Конечно, маленьких детей важно учить шахматам в игровой форме. Без игры это не имеет смысла, ребенок не заинтересуется. Например, можно провести аналогию с солдатиками, научить сражаться, управлять своей армией, беречь каждого своего солдата.Потом уже объяснить, как начинать шахматную партию, и начинать постепенно игру.Можно воспользоваться специальными учебниками. Один из самых известных – «Удивительные приключения в шахматной стране» Игоря Сухина. Хорошая книга «Путешествие в шахматное королевство» Михаила Бейлина и Юрия Авербаха.- Думаю, что стоит начать с получасового занятия. Но, конечно, надо смотреть по состоянию ребенка, может, и двадцати минут на первый урок будет достаточно. Потом можно заниматься уже 1,5 часа. Конечно, с небольшими перерывами на зарядку, какую-то подвижную деятельность. С 6-7 лет можно уже увеличить время занятий до двух часов. В этом возрасте дети уже ходят в школу, и такая нагрузка им более привычна. Первые занятия очень важны: нужно так заинтересовать ребенка, чтобы шахматы стали его полезным увлечением.- Поддаваться ребенку не нужно. Можно, например, снять у себя в начале партии полкомплекта фигур, дать фору. У родителя фигур меньше, и шансы уравниваются. Это, на мой взгляд, намного правильнее. Дети чувствуют подвох, и если они усомнятся в неискренности взрослых, в первую очередь, своих родителей, то они могут подумать, что родители обманывают их где-то еще.- Нужно объяснить, что шахматы - это игра. А у каждой игры есть свои правила, и по-другому играть нельзя. Можно, конечно, играть по своим правилам, но ты будешь один. С тобой вместе по другим правилам никто играть не будет. Можно ведь и строить из шахмат крепости, но если мы говорим о том, чтобы научиться играть по правилам, то тут нужен партнер.- Шахматы учат, прежде всего, ребенка думать. Учат планировать дальнейшие шаги и нести индивидуальную ответственность за эти шаги. С детских лет ребенок начинает понимать, что, если я сделал так, это потом будет вот так.На подготовку к школе это влияет косвенно. Если говорят, что шахматы помогают математике, то это не так. Но вместе с тем, тут много зависит от умения мыслить и решать задачи. Чем мы занимаемся в шахматах? Решаем конкретные задачи. Каждый ход меняется позиция, и возникает новая задача. Мозг начинает тренироваться. Еще шахматы учат умению не сдаваться при неудачах. Некоторые дети, когда не могут решить задачу, закисают. Но надо, чтобы ребенок знал, что он способен их решить. Где-то его нужно направить, немного помочь. Развивают шахматы и умение работать в команде: хотя это вид спорта все-таки немного эгоистичный, но все равно играют ведь два человека.Все эти навыки пригодятся и в обычной жизни, особенно планирование. Например, подходя к перекрестку, ребенок начинает планировать: сначала я посмотрю налево, потом направо, потом перейду дорогу, поверну туда, и это будет самый безопасный путь до школы. Появляется обдуманность.- Если ребенку неинтересно, то, на мой взгляд, родителям не стоит его мучить. Могу по собственному опыту сказать, что у нас такие дети не задерживаются. Кроме шахмат существует много чудесных занятий: музыка, рисование, футбол, хоккей. Шахматы - это лишь один из многих путей развития.