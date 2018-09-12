Хлебная площадь останется без трамваев почти на год
Причина: строительство Фрунзенского моста.
С 20 сентября 2018 до декабря 2019 года закроют движение движение трамваев №№ 1, 3, 5 по улицам Фрунзе и Крупской от Пионерской до Хлебной площади. Они будут следовать до улицы Чапаевской.
Администрация Самары просит горожан заранее выбрать альтернативные маршруты. До Хлебной площади пассажиры трамваев смогут доехать с остановки «Улица Венцека / Улица Фрунзе» на автобусах №№ 5д, 11, 17, 24, 37, 47, 48д, 48к, 61, 80, 92, 247 или на троллейбусах №№ 6, 16.
Также с остановки «Улица Пионерская» по улице Фрунзе будут следовать автобусы №№ 3, 207, 226.
С 20 сентября 2018 до декабря 2019 года закроют движение движение трамваев №№ 1, 3, 5 по улицам Фрунзе и Крупской от Пионерской до Хлебной площади. Они будут следовать до улицы Чапаевской.
Администрация Самары просит горожан заранее выбрать альтернативные маршруты. До Хлебной площади пассажиры трамваев смогут доехать с остановки «Улица Венцека / Улица Фрунзе» на автобусах №№ 5д, 11, 17, 24, 37, 47, 48д, 48к, 61, 80, 92, 247 или на троллейбусах №№ 6, 16.
Также с остановки «Улица Пионерская» по улице Фрунзе будут следовать автобусы №№ 3, 207, 226.
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