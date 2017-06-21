Химики и филологи смогут учиться в Самарском университете за счет областного бюджета

Как сообщает пресс-служба Самарского университета, в текущем году региональное правительство выделило вузу квоты на подготовку бакалавров, специалистов и магистров гуманитарных (филология, история, психология, социология), а также естественнонаучных направлений (химия, биология, фундаментальная и прикладная химия). Эта категория студентов получает возможность не только получить образование за счет средств облбюджета, но и претендовать на некоторые виды стипендий и материальную помощь.Прием документов от желающих поступить в Самарский университет ведется со вторника, 20 июня. Прием абитуриентов проходит в манеже по адресу: ул. Врубеля, 29г (на территории инженерного кампуса университета). График работы приемной комиссии Самарского университета: пн-пт с 10.00 до 16.00; суббота - с 10.00 до 14.00.Срок приёма документов для выпускников, поступающих на платные места, имеющих результаты ЕГЭ или вступительных испытаний - до 18 августа. Всю необходимую информацию о приемной кампании и ходе прохождения своих документов абитуриенты в онлайн-режиме смогут отслеживать на официальном сайте приемной комиссии Самарского университета.