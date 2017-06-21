Химики и филологи смогут учиться в Самарском университете за счет областного бюджета
В этом году к федеральным бюджетным местам в вузе добавилось еще 85 мест на платной основе за счет средств Самарской области. Таким образом университет сможет принять на «бюджет» 2531 выпускника Самары и области. Для сравнения, в прошлом году было открыто 2463 бюджетных места.
Как сообщает пресс-служба Самарского университета, в текущем году региональное правительство выделило вузу квоты на подготовку бакалавров, специалистов и магистров гуманитарных (филология, история, психология, социология), а также естественнонаучных направлений (химия, биология, фундаментальная и прикладная химия). Эта категория студентов получает возможность не только получить образование за счет средств облбюджета, но и претендовать на некоторые виды стипендий и материальную помощь.
Прием документов от желающих поступить в Самарский университет ведется со вторника, 20 июня. Прием абитуриентов проходит в манеже по адресу: ул. Врубеля, 29г (на территории инженерного кампуса университета). График работы приемной комиссии Самарского университета: пн-пт с 10.00 до 16.00; суббота - с 10.00 до 14.00.
Срок приёма документов для выпускников, поступающих на платные места, имеющих результаты ЕГЭ или вступительных испытаний - до 18 августа. Всю необходимую информацию о приемной кампании и ходе прохождения своих документов абитуриенты в онлайн-режиме смогут отслеживать на официальном сайте приемной комиссии Самарского университета.
Как сообщает пресс-служба Самарского университета, в текущем году региональное правительство выделило вузу квоты на подготовку бакалавров, специалистов и магистров гуманитарных (филология, история, психология, социология), а также естественнонаучных направлений (химия, биология, фундаментальная и прикладная химия). Эта категория студентов получает возможность не только получить образование за счет средств облбюджета, но и претендовать на некоторые виды стипендий и материальную помощь.
Прием документов от желающих поступить в Самарский университет ведется со вторника, 20 июня. Прием абитуриентов проходит в манеже по адресу: ул. Врубеля, 29г (на территории инженерного кампуса университета). График работы приемной комиссии Самарского университета: пн-пт с 10.00 до 16.00; суббота - с 10.00 до 14.00.
Срок приёма документов для выпускников, поступающих на платные места, имеющих результаты ЕГЭ или вступительных испытаний - до 18 августа. Всю необходимую информацию о приемной кампании и ходе прохождения своих документов абитуриенты в онлайн-режиме смогут отслеживать на официальном сайте приемной комиссии Самарского университета.
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