Хэштег #СамараВыбирает вошел в Топ-5 российской сети Twitter

По состоянию на 17:20, он занимает четвертую строчку рейтинга.



Хэштег #СамараВыбирает посвящен ходу голосования в регионе за Президента России. По данным депаратамента информационной политики губернатора Самарской области, в сети уже опубликовано более 5300 сообщений с этим тэгом.

Третье место занимает тег #выборы2018, а лидирует на настоящий момент в сети тег #ВыборыПрезидентаРФ, набравший 26,7 тыс твитов.