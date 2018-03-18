Хэштег #СамараВыбирает вошел в Топ-5 российской сети Twitter
По состоянию на 17:20, он занимает четвертую строчку рейтинга.
Хэштег #СамараВыбирает посвящен ходу голосования в регионе за Президента России. По данным депаратамента информационной политики губернатора Самарской области, в сети уже опубликовано более 5300 сообщений с этим тэгом.
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