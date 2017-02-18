Губернатор встретился с председателем совета директоров «Русагро»

Руководитель агрохолдинга приехал в Самарскую область, чтобы на месте проверить,как идут работы по расширению мощностей входящего в состав компании маслоэкстракционного завода в Безенчукском районе. Ожидается, что уже осенью этого года будет открыт цех рафинации, дезодорации, розлива и фасовки растительного масла. Проект нацелен на выпуск импортозамещающей продукции. Объем производства составит около 2 млрд рублей.Как рассказал губернатору Вадим Мошкович, строительство идет по графику. В завершение работ вложат более 1,5 млрд рублей. Помимо этого принято решение открыть еще один цех - грануляции лузги подсолнечника. Обсуждены совместные планы по реализации ряда конкретных проектов в Самарской области. В частности, речь шла о программе мелиорации земель, которую планирует реализовывать в нашем регионе «Русагро».- С февраля по май мы определяем стратегические направления развития, решаем, куда и как инвестируем, - заявил Вадим Мошкович. - Вместе с Алексеем Поповым мы посмотрим орошаемые земли региона, подумаем, где и как можно развиваться.Рассмотрена также степень возможного участия нашей губернии в международных проектах «Русагро». Речь, в частности, о сотрудничестве с Китаем и Ираном.