Губернатор вручил награды активистам и организаторам молодежного пионерского движения

В мероприятии принял участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Обращаясь с приветственным словом к собравшимся, глава региона отметил, что возрождающееся сегодня школьное движение имеет статус общественно-государственного, после чего приступил к награждению.Почетный знак губернатора «За труд во благо земли Самарской» получила депутат Самарской губернской думы Татьяна Бодрова. 26 лет возглавляла она Самарский дворец детского и юношеского творчества. Почетной грамотой были награждены исполнительный директор регионального отделения Всероссийской организации «Воспитанники комсомола - Мое Отечество» Татьяна Забалуева, педагог центра внешкольной работы «Крылатый» Галина Каледа и заместитель председателя Кинельской городской думы, председатель региональной отделения Всероссийской организации «Воспитанники комсомола - Мое Отечество» Ольга Нестеренко.Кроме того, благодарностью главы региона была отмечена директор Новосемейкинской средней школы № 2 Зинаида Леонтьева.- Я хочу выразить искреннюю признательность тем людям, которые отдали всю свою жизнь этой работе. А она непростая, очень ответственная. Это вы заряжаете подрастающее поколение энтузиазмом, которого потом хватает на долгие годы. А молодежи хочу пожелать получше знать историю. В том числе и историю пионерской организации, и комсомола, для того, чтобы лучше понимать смысл тех дел, подвигов, которые совершались. Чтобы лучше ориентироваться в нынешней обстановке, понимать, куда приложить свои силы, ум, энергию, вырасти настоящими людьми, патриотами своей страны, чтобы следующие поколения вспоминали вас и гордились вами, - сказал губернатор.