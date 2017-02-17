Губернатор принял участие в собрании общественного актива районов Самары

Основной темой встречи стало благоустройство города и участие в этом процессе жителей.



Напомним, в регионе проходит реформа местного самоуправления. Ее успех напрямую зависит от активности всего гражданского общества. Представители власти неоднократно заявляли, что особая роль в этом процессе отводится общественным советам территорий, которые должны стать связующим звеном между муниципальными органами власти и жителями.



- Через общественные, советы МКД, ТСЖ и ТОСы жители должны активно включиться в жизнь своих территорий: благоустройство подъездов, придомовых участков, улиц, скверов, оборудование детских и спортивных площадок, - сказал присутствовавший на мероприятии спикер Самарской губернской думы Виктор Сазонов.



Новая модель позволит оперативно решать вопросы, которые беспокоят каждого жителя и напрямую влияют на качество жизни.



Председатель областной организации профсоюзов Павел Ожередов сообщил, что представители профсоюзов войдут во все общественные советы, которые уже созданы и появятся в ближайшее время.



На конкретном примере о задачах общественных советов рассказала глава администрации Октябрьского района Алла Волчкова.



- Главная задача, которую сегодня решает местная исполнительная и представительная власть - это сделать жителей активными участниками той созидательной работы, которую они могут провести в микрорайонах, на улицах, во дворах, — резюмировала она.



По словам губернатора Николая Меркушкина, главная задача сейчас - максимально приблизить власть к конкретному человеку.



- Для этого мы должны объединить усилия власти, общественности и институтов гражданского общества, - считает глава региона.



Он подчеркнул, что должно быть сформировано гораздо больше общественных советов, чем существует сейчас. Они должны состоять из жителей, представителей предприятий, учебных, медицинских, социальных и спортивных учреждений территории, при этом в них должны войти активные представители общественных организаций, профсоюзов и правительства региона. Также советы должны получить новые полномочия и помочь упорядочить работу, в первую очередь, в сфере ЖКХ, как считает губернатор.