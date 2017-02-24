Губернатор поздравил ветеранов Вооруженных Сил и действующих командиров частей и соединений

Торжественный прием в честь Дня защитника Отечества состоялся в ОДО.



В начале встречи глава региона подчеркнул, что на мероприятии присутствуют люди, которые в свое время закладывали традиции российской армии, и офицеры, которые продолжают их.



- Вы представляете нашу героическую историю и олицетворяете великие победы советской и российской армии. Вы всегда решали и решаете поставленные задачи достойно. Пусть во все времена этот праздник будет дорог не только тем, кто в погонах, но и каждому гражданину нашей великой страны. И тогда наша Россия будет великой, мы будем жить достойно, - сказал Николай Меркушкин.



Ветераны Вооруженных Сил и действующие командиры частей и соединений, Герои Советского Союза и России в свою очередь также выразили благодарность Николаю Меркушкину.



Например, Герой России, почетный гражданин Самарской области Александр Баранов отметил:



- Николай Иванович, выскажу свое мнение и мнение коллег — ветеранское сообщество всегда было, есть и будет сторонником ваших инициатив как руководителя Самарской области. Мы будем стремиться помогать вам во всех делах. Мы — в одной команде.