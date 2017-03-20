Губернатор поздравил труженников сферы ЖКХ области
Губернатор Николай Иванович Меркушкин поздравил ветеранов и работников отрасли торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ с профессиональным праздником.
В настоящее время в отрасли трудятся 45,5 тысячи жителей области, а на территории региона насчитывается 23 тысячи многоквартирных домов. Их обслуживанием занимаются 343 управляющих компании, 1296 товариществ собственников жилья и 241 кооператив. Кроме того, 258 предприятий оказывают населению коммунальные услуги.
Губернатор отметил, что жилищно-коммунальная сфера играет огромную роль в развитии региона.
- В исследованиях общественного мнения вопросы ЖКХ входят в тройку самых волнующих и актуальных. И это неудивительно: человек проводит дома треть своей жизни. От того, насколько там тепло, комфортно и надежно, во многом зависят настроение и самочувствие людей, - подчеркнул он.
Сфера ЖКХ всегда являлась для региона одной из самых проблемных, однако в последние годы многое изменилось к лучшему.
- Осенью прошлого года мы выясняли, каково отношение жителей к реформе капитального ремонта, и были приятно удивлены: более 70% опрошенных довольны тем, как приводят в порядок их дома. Раньше говорить о таких цифрах было просто невозможно, - сказал Николай Меркушкин.
В этом году планируется собрать 2,8 млрд рублей платежей за капремонт. Эта сумма станет большим подспорьем для того, чтобы капитально отремонтировать более 1000 домов и 2000 фасадов к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™. Кроме того, Самарская область примет участие в национальном проекте «ЖКХ и городская среда». По словам главы региона, ожидается, что в ближайшее время федеральное правительство выделит губернии 920 млн рублей. Еще 1,2 млрд будут добавлены к ним из бюджета области.
Еще одним важным нововведением станет новая система общественных объединений. В течение двух недель в Самаре появится 355 общественных советов территорий и 135 общественных советов микрорайонов. Их работу будет контролировать управленческий совет, куда войдут представители областного правительства, губернской и городской дум, силовых структур, предприятий и организаций и районных администраций. Благодаря этому будет налажено тесное взаимодействие работников ЖКХ, представителей власти и населения. Также в рамках торжественного мероприятия состоялось вручение флага Самары с лентой «Город трудовой и боевой славы». Награду получило муниципальное предприятие «Спецремстройзеленхоз», работники которого в годы Великой Отечественной войны защищали Родину не только на фронте, но и в тылу, выращивая овощи для снабжения армии.
В настоящее время в отрасли трудятся 45,5 тысячи жителей области, а на территории региона насчитывается 23 тысячи многоквартирных домов. Их обслуживанием занимаются 343 управляющих компании, 1296 товариществ собственников жилья и 241 кооператив. Кроме того, 258 предприятий оказывают населению коммунальные услуги.
Губернатор отметил, что жилищно-коммунальная сфера играет огромную роль в развитии региона.
- В исследованиях общественного мнения вопросы ЖКХ входят в тройку самых волнующих и актуальных. И это неудивительно: человек проводит дома треть своей жизни. От того, насколько там тепло, комфортно и надежно, во многом зависят настроение и самочувствие людей, - подчеркнул он.
Сфера ЖКХ всегда являлась для региона одной из самых проблемных, однако в последние годы многое изменилось к лучшему.
- Осенью прошлого года мы выясняли, каково отношение жителей к реформе капитального ремонта, и были приятно удивлены: более 70% опрошенных довольны тем, как приводят в порядок их дома. Раньше говорить о таких цифрах было просто невозможно, - сказал Николай Меркушкин.
В этом году планируется собрать 2,8 млрд рублей платежей за капремонт. Эта сумма станет большим подспорьем для того, чтобы капитально отремонтировать более 1000 домов и 2000 фасадов к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™. Кроме того, Самарская область примет участие в национальном проекте «ЖКХ и городская среда». По словам главы региона, ожидается, что в ближайшее время федеральное правительство выделит губернии 920 млн рублей. Еще 1,2 млрд будут добавлены к ним из бюджета области.
Еще одним важным нововведением станет новая система общественных объединений. В течение двух недель в Самаре появится 355 общественных советов территорий и 135 общественных советов микрорайонов. Их работу будет контролировать управленческий совет, куда войдут представители областного правительства, губернской и городской дум, силовых структур, предприятий и организаций и районных администраций. Благодаря этому будет налажено тесное взаимодействие работников ЖКХ, представителей власти и населения. Также в рамках торжественного мероприятия состоялось вручение флага Самары с лентой «Город трудовой и боевой славы». Награду получило муниципальное предприятие «Спецремстройзеленхоз», работники которого в годы Великой Отечественной войны защищали Родину не только на фронте, но и в тылу, выращивая овощи для снабжения армии.
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